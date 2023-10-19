Асфальт обновили на Каширском шоссе в Москве

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«Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2018 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность», - заявил он.

По его словам, у дорожного полотна уже истек срок службы. Строители отремонтировали участок от Борисовского проезда до МКАД. Работы вели преимущественно ночью, частично перекрывая движение. На новое покрытие уже нанесли разметку.

В пресс-службе ведомства отметили, что за этот год на крупных столичных дорогах, а также дворовых проездах уже обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта.

Ранее в Москве завершили дорожный ремонт на проспекте Мира. Рабочие обновили примерно 35 тысяч квадратных метров трассы.