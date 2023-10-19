Асфальт обновили на Каширском шоссе в Москве
Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы завершили ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Каширском шоссе. За время работ специалисты обновили свыше 185 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
«Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2018 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность», - заявил он.
По его словам, у дорожного полотна уже истек срок службы. Строители отремонтировали участок от Борисовского проезда до МКАД. Работы вели преимущественно ночью, частично перекрывая движение. На новое покрытие уже нанесли разметку.
В пресс-службе ведомства отметили, что за этот год на крупных столичных дорогах, а также дворовых проездах уже обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта.
Ранее в Москве завершили дорожный ремонт на проспекте Мира. Рабочие обновили примерно 35 тысяч квадратных метров трассы.