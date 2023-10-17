Асфальт и разметку обновили на Кременчугской улице в Москве

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Кременчугская улица находится в районе Фили-Давыдково с населением примерно 84 тысяч человек. Она связывает Кутузовский проспект с заказником «Долина реки Сетуни».

Ремонт провели 43 специалиста с использованием более чем 20 единиц спецтехники. Работы нужны были из-за образования колейности, которая могла привести к авариям. Также там закончилась гарантия на службу полотна, которое не меняли семь лет.

Дорожники занимались ремонтом по ночам с частичным ограничением движения для безопасности автомобилистов. По окончании работ специалисты нанесли дорожную разметку с помощью долговечных износостойких материалов. Последним этапом стало нанесение специальных микроскопических стеклошариков для улучшения ее видимости в темноте.

Ранее на северо-востоке Москвы приступили к расширению Поморской улицы и строительству проезда вдоль железнодорожных путей Савеловского направления. Также планируется увеличить примыкающий Проектируемый проезд № 2257.