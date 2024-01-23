Apple оштрафовали за отказ удалить книгу «Майн Кампф»

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Суд признал Apple Distribution International LTD виновным в повторном нарушении порядка ограничения доступа к информации по российскому закону.

По просьбе юриста компании материалы дела рассматривали в закрытом режиме из-за документов, содержащих коммерческую тайну. Журналистов пустили только на оглашение решения.

Apple Books представляет собой бесплатный сервис от Apple Inc. для чтения электронных книг. Протокол составили за отказ удалить из приложения произведение «Майн Кампф» под авторством Адольфа Гитлера.

Apple также оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. ФАС еще в июле 2022 года признала американскую компанию нарушителем из-за навязывания российским разработчикам приложений для iOS оплаты услуг через App Store.