Аномальное похолодание придет в Москву на выходных

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Он уточнил, что все выходные будет солнечная и морозная погода, снегопада не ожидается.

«Самые низкие температуры - в субботу, ночью до 26-28 градусов мороза, дневная температура - около -20. Ночь на воскресенье тоже будет холодная», - рассказал синоптик.

Однако москвичам придется потерпеть только два дня холодной погоды. Уже вечером в воскресенье в столице потеплеет. В понедельник в город придет очередная волна тепла, будет -1…-6 градусов.

Синоптик отметил, что в целом январь был намного холоднее положенного, средняя температура составила -20 градусов.

«Такого не было с 1987 года», - подчеркнул он.

В пятницу москвичам пообещали снег и мороз до -13 градусов.