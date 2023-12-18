Аномальная оттепель продержится в Москве до конца недели

По словам синоптика, над Норвежским морем образовался глубокий циклон, что стало причиной прихода тепла в России.

Температуры около нуля будут держаться и днем, и ночью на протяжении следующей недели. В понедельник ожидается от 0 до +2 градусов, погода будет облачной, с небольшими осадками - снегом, дождем, мокрым снегом.

Во вторник температура ночью будет +1…+2 градуса, а днем поднимется до +3…+5. Погода при этом останется промозглой, с порывистым ветром и осадками в виде мокрого снега и дождя.

Средние значения температур в среду составят плюс 1-3 градуса ночью и +4 днем, будет облачно с осадками.

В четверг утром столбик термометра опять поднимется до +4, а днем достигнет +5 градусов.

Пик потепления наступит в пятницу - будет +6 градусов. И даже на выходных зима не вернется - в суббота столбик термометра покажет +5 градусов.

Вильфанд отметил, что, несмотря на то, что такие теплые температуры для этого времени года являются аномальными и окажутся выше среднестатистических на 7-9 градусов, новых температурных рекордов, вероятно, не будет.