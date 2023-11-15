Амфитеатр со сценой появился возле ледового дворца на юго-западе Москвы

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Между Тарусской и Ясногорской улицами, где ранее находился незанятый участок, появился сад с прогулочными аллеями. В соответствии с желанием местных жителей там обустроили амфитеатр, который вместит около 1,3 тысячи зрителей.

С использованием геопластики создали холмы разной высоты, где высадили деревья и кустарники.

На участке появились шесть игровых зон для детей разных возрастов и четыре спортивные площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в Ясеневском лесопарке, вокруг Коньковских прудов, в парке «Сосенки» и на других территориях юго-западной части столицы.