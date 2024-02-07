07 февраля 2024, 19:01

Амфитеатр и каскадный водопад появятся на территории ЖК на западе Москвы

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Каскадный водопад и площадь с амфитеатром возведут на территории жилого комплекса в районе Раменки в Москве. О проекте рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

ЖК HideOUT построит компания Dominanta на участке площадью 1,7 гектара. Два жилых здания соединят мостом, в котором разместят инфраструктуру для жителей.

«Во дворе жилого комплекса в 3-м Сетуньском проезде планируется обустроить площадь с амфитеатром и каскадным водопадом, за которым будет создана зона для пикников», - уточнил Бочкарев.

Кроме того, для детей здесь появится двухуровневая площадка, игровые башни с сетками и гамаками для активных игр и скалодром, для спортсменов установят тренажеры и турники, столы для настольного тенниса и кольцо для стритбола, а также пространство для занятия йогой.

Также на территории проложат прогулочный маршрут от каскадного водопада вдоль искусственного ручья. Пространство озеленят полевыми цветами и многолетними растениями.

На западе Москвы построят ЖК с фактурными фасадами и террасами. В его состав войдут шесть жилых корпусов.

Строительство Андрей Бочкарев Москва
07 февраля 2024, 18:47
Москвичам пообещали аномально холодную погоду до начала следующей недели
РИА «Новости»
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Из-за экстремально холодных арктических воздушных потоков в Москве до конца недели установится аномально холодная погода. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве прогнозируется сильнейшее вторжение очень холодных воздушных масс, что приведет к такому опасному явлению, как длительный период аномально холодной погоды», - констатировал синоптик.

По его словам, в Москве уже сегодня ночью температура опустится до отметок в минус 15-13 градусов. Днем в четверг столбики термометров покажут минус 10-12 градусов.

В пятницу температура продолжит снижаться, ночью достигнув отметок в минус 18-20 градусов, а днем - минус 10-12 градусов.

Субботней ночью в столице похолодает до минус 22-24 градусов, в области температура снизится до минус 27. В субботу и воскресенье днем будет минус 11-13 градусов.

Мороз продержится в столице до следующего вторника. В понедельник будет минус 12-17, а днем - минус 5-10 градусов, но на следующий день температура воздуха станет расти.

Кроме того, все морозные дни в городе будут солнечными.

Сегодня в Москве сильно похолодало и прошел мощный снегопад. Городские службы перешли на усиленный режим работы.

Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
07 февраля 2024, 18:19
Москвичам рассказали, как в Зеленограде создают карту «Тройка»
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Московская карта «Тройка» появилась более 10 лет назад. За это время изготовили свыше 50 миллионов таких проездных, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Теперь выпуск транспортной карты не зависит от внешних факторов. Важно, что сама „Тройка“ и чип для нее - на 100% российская разработка, что обеспечит надежность и безопасность поездок наших пассажиров», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Тройку» полностью производят на заводе «Микрон» в Зеленограде. До 2019 года проездные карты оснащали иностранными микрочипами. Затем специалисты завода начали разрабатывать отечественные микросхемы.

В цеху кристального производства начинается трехмесячный цикл выращивания микрочипа на кремниевой пластине для «Тройки». Замначальника цеха по управлению производством акционерного общества «Микрон» Марат Билданов пояснил, что в герметичные SMIF-контейнеры помещают до 25 кремниевых пластин. При этом сотрудники загружают их в особой «чистой комнате» с уровнем стерильности, превышающим в сотню раз операционную. До конца цикла нанесения микросхемы двери не открывают. Весь процесс максимально автоматизирован, с пластинами работают только роботы.

Затем в соседнем здании полностью собирают «Тройку». Ключевым процессом является корпусирование микрочипов в COB-модули, обеспечивающие контакт микрочипа с антенной и защищающие его от повреждений. Все действия контролирует оператор на мониторе.

Следующим этапом становится выбор дизайна «Тройки». Оформлением карты занимаются в типографии. Оттуда проездные направляют на завод для прохождения персонализации. Готовые карты доставляют в метрополитен.

Ранее в продаже появился ограниченный тираж тематических карт «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка.

Метро Дептранс Москвы Карта «Тройка» Максим Ликсутов Москва
07 февраля 2024, 18:07
Около трех километров дорог отремонтируют в поселении Щаповское в Москве
РИА «Новости»
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В Новой Москве в поселении Щаповское реконструируют около трех километров дорог в 2024 году. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

В округе уже проложили 380 километров дорог, в том числе в Троицке и поселке Мосрентген. Также в 2023-м сдали более 10 километров магистралей в Коммунарке. Теперь работы пройдут в поселении Щаповское.

«Начнем с поселения Щаповского, где нынешнее состояние дорог, к сожалению, далеко не везде соответствует требуемому столичному уровню», - отметил Жидкин.

По улучшенным дорогам будут ходить новые маршруты общественного транспорта, которые, в частности, смогут обслуживать развивающуюся застройку в селе Ознобишино.

Кроме того, по целям Адресной инвестиционной программы до конца 2026 года в ТиНАО запустят более 100 новых километров дорожных магистралей.

Еще 13 тротуаров благоустроят в Истре в 2024 году. Также заасфальтируют и народные тропы к остановкам и социальным учреждениям.

Дороги ТиНАО Москва
07 февраля 2024, 16:49
Почти 800 тысяч «квадратов» индивидуального жилья достроили в Новой Москве за год
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В прошлом году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы удалось ввести в эксплуатацию 769,1 тысячи квадратных метров индивидуального жилья. Там возвели крупные ЖК, малоэтажные и частные дома, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы стараемся соблюдать баланс в развитии всех составляющих, при этом в последние годы отмечаем рост объемов строительства индивидуального жилья», - отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он перечислил преимущества ИЖС, указав на благоприятную экологическую среду, более низкую себестоимость по сравнению с многоэтажками и быструю стройку.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, индивидуальное жилье очень востребовано из-за доступной цены, развитой социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры.

Жидкин добавил, что сейчас на долю индивидуальных домов приходится до 25% от общего объема ввода жилья в ТиНАО.

В этом году в Новой Москве также планируют построить 30 детских садов и школ. Образовательные учреждения оснастят всем необходимым для учебы, включая IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории.

Строительство Недвижимость ТиНАО

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