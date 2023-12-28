28 декабря 2023, 19:19

Активистка из Москвы заявила о выдвижении в президенты России

Viktor Chernov/Russian Look/globallookpress
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В Москве жилищная активистка Юлия Аверина заявила о выдвижении в президенты России. Женщина уже подала в ЦИК заявление о регистрации на статус кандидата, сообщил Telegram-канал команды Activatica.org.

Аверина записала видеобращение у здания избиркома. В нем она заявила о неработающих в России жилищных программах, о большом числе людей, оставшихся без доступного жилья.

«Президент не готов защищать базовое право людей - не быть бездомными. Я решила сделать заявление о том, что выдвигаюсь в президенты Российской Федерации, чтобы решать эту проблему», - сказала Аверина.

Она добавила, что 14 декабря в Мосгордуме провели круглый стол по вопросам жилья. Однако на встрече не было ни одного профильного чиновника. Активистка напомнила, что во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным этой темы не коснулись и вовсе.

«Восемь миллионов оставшихся без дома граждан - немыслимая цифра. Они и голосовать не могут, потому что не имеют прописки из-за нарушения МВД и судами закона о регистрации», - подчеркнула она.

Аверина призвала писать ей в личные сообщения тем, кто хочет поддержать ее или стать волонтером выборной кампании.

Прием документов от самовыдвиженцев в президенты России завершился 27 декабря. Для этого им было необходимо собрать инициативную группу не менее чем из 500 человек, которая бы приняла решение о выдвижении кандидата. Помимо этого, претенденту на пост нужно передать в ЦИК согласие на участие в выборах, сведения о доходах и другие документы.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в 2024 году потенциально смогут принять участие около 38 миллионов россиян. Это больше трети избирателей.

ЦИК РФ Выборы президента РФ Москва 2023
28 декабря 2023, 19:27
Московский производитель картонной упаковки увеличил объемы производства
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Одна из ведущих компаний, занимающихся производством одноразовой картонной упаковки, увеличила объемы изготавливаемой продукции в 1,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Предприятие «Ламбулиз» выпустило более 600 миллионов единиц товаров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Завод начал работать еще в 1972 году и одним из первых начал выпускать картонные коробки Gable Top. Компания завоевала лидерство в этой сфере и поставляет упаковку на крупнейшие предприятия России.

В Москве сейчас работают свыше четырех тысяч площадок, на которых трудятся порядка 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Для их поддержки город разработал более 20 мер поддержки и антикризисных инструментов.

Овчинский подробно рассказал о новой производственной линии, позволяющей выпускать до 20 миллионов единиц упаковки «ролл-топ». По его словам, за год «Ламбумиз» произвел больше 18 тысяч тонн ламинированного картона, использующегося для создания асептической упаковки Gable Top и тары «ролл-топ». Предприятие также обзавелось флексографической машиной для печати на гибких материалах, бобинорезательной машиной для резки ролей гибкой упаковки и оборудованием для высокоточной поперечной резки картона.

Директор компании Александр Абалаков заявил, что поддержка со стороны столицы оказалась очень важной для предприятия. Он объяснил, что «Ламбулиз» смог расширить и усовершенствовать ассортиментную линейку упаковки, а также запустил производство увеличенного объема.

«В октябре 2023 года наше предприятие заняло второе место в номинации „Рост производительности труда“ премии PromMOSCOW», - заключил директор.

Он рассказал о развитии систем мер поддержки московских промышленников и отметил, что предприятия активно наращивают объемы производства. Овчинский напомнил, что московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет компаниям льготные инвестиционные кредиты.

«Так, 100 миллионов рублей фонд выделил производителю одноразовой посуды „Ламбумиз“. Средства компания направила в расширение парка оборудования и увеличение объемов выпуска упаковки для молока и молочных продуктов», - отметил он.

Промышленность Москва 2023
28 декабря 2023, 18:56
Инвестор расширит складской комплекс на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Комплекс складов в столичном районе Ясенево расширят за счет инвестора. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Объект расположен по адресу проезд Одоевского, владение 2Б, строения 2 и 3 на территории Юго-Западного административного округа Москвы. На данный момент на участке находится одноэтажное здание склада общей площадью 3,7 гектара.

После расширения обновленный комплекс будет занимать площадь в 25 тысяч квадратных метров, на которой разместятся не только складские помещения, но и офисы. Кроме того, на территории появится парковка.

«Москва активно развивается, появляются новые производства и экономические связи, что требует и развития инфраструктуры, в частности, складов на территории города», - отметила Княжевская.

Строительство еще одного склада началось в Лосино-Петровском. Его возведет производитель картонной упаковки.

Инвестиции Строительство Москва 2023
28 декабря 2023, 17:52
Рейды по пьяным водителям проведут в Москве
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Автоинспекторы будут искать нетрезвых водителей на московских дорогах в новогодние праздники. Усиленные рейды стартуют в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что сотрудники ГИБДД начнут патрулировать улицы и выявлять пьяных нарушителей за рулем с 20:00 часов 29 декабря до 20:00 часов 8 января 2024 года.

«В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения - зачастую такие факты приводят к трагедиям», - добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Представители ведомства попросили москвичей сообщать в полицию, если они заметят водителей, поведение которых на дорогах неадекватное. Также полицейские призвали горожан не испытывать судьбу, садясь за руль в пьяном состоянии.

За неделю в декабре сотрудники столичной Госавтоинспекции поймали 156 водителей с признаками опьянения. Задержанным автомобилистам грозит уголовная ответственность.

ГИБДД Водители Москва 2023
28 декабря 2023, 17:23
Московская косметическая фабрика выпустила более 37 млн упаковок продукции за год
пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Фабрика «Свобода» — одно из старейших московских предприятий — в 2023 году выпустила 37 миллионов упаковок косметических изделий и средств гигиены на общую сумму около трех миллиардов рублей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В конце года на фабрике начали выпускать и средства для домашних животных: шампуни и спреи-кондиционеры для ухода за шерстью, гели для мытья лап и кремы для ухода за ними.

Продукция «Свободы» популярна как в России, так и за рубежом. Предприятие активно налаживает внешнеэкономические отношения с партнерами их дружественных стран.

В Москве работают более четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год открывается до 50 средних и крупных и около 100 малых предприятий. Для них действует более 20 мер поддержки, в частности субсидии и целевые займы.

Подробнее узнать об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно на сайте « Экономика Москвы ».

На предприятии трудятся 500 человек. Высокопроизводительные линии позволяют выпускать одновременно до 450 наименований продукции.

За 2023 год, в который косметическая фабрика отметила свое 180-летие, на ней произвели свыше 15 миллионов тюбиков кремов, более четырех миллионов упаковок средств для и после бритья. Кроме того, предприятие выпустило около 8,6 миллиона упаковок зубной пасты, более полутора миллиона упаковок краски для волос и более 7,5 миллиона флаконов средств для волос. Одного только твердого мыла произвели более 2,1 тысячи тонн.

«Достигать таких результатов помогает в том числе поддержка города - в августе Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал фабрике часть затрат на уплату процентов по кредитному договору», - пояснил Овчинский.

Заводы Москва 2023 Косметика

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