Аэропорт Внуково возобновил работу после временного закрытия

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«В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме», - сообщили агентству в пресс-службе аэропорта.

Представители воздушной гавани уточнили, что во Внуково с 04:26 временно ограничили полеты по независящим от аэропорта причинам. Ограничения на полеты сняли в 05:15. О причинах приостановки не уточнили.

Кроме того, ТАСС сообщил , что в аэропорту Шереметьево также временно не принимали и не выпускали рейсы сегодняшним утром. Там задержали пять рейсов и один отменили.

Ранее в городском округе Истра около пяти утра военным удалось отразить атаку БПЛА. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотник летел в Москву. Предположительно, на месте падения фрагментов дрона пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб приступили к работе в зоне ЧП.