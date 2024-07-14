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Политик прервал речь и покинул площадку. По данным журналистов, у него окровавленно ухо.

Также появилось видео с моментом ЧП. На кадрах видно, что Трамп взялся за ухо. Потом он вместе с сидящими сзади людьми пригнулся. После этого к бывшему президенту подбежали телохранители.

Как сообщила медиакомпания RSBN, секретная служба начала выяснять обстоятельства случившегося. Нападавшего еще не поймали.