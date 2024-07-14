Звуки стрельбы прогремели во время выступления Трампа в Пенсильвании — СМИ
Стрельбу открыли во время выступления экс-лидера США Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщило РИА «Новости».
Политик прервал речь и покинул площадку. По данным журналистов, у него окровавленно ухо.
Также появилось видео с моментом ЧП. На кадрах видно, что Трамп взялся за ухо. Потом он вместе с сидящими сзади людьми пригнулся. После этого к бывшему президенту подбежали телохранители.
Как сообщила медиакомпания RSBN, секретная служба начала выяснять обстоятельства случившегося. Нападавшего еще не поймали.