Звезду украинского футбола госпитализировали в тяжелом состоянии

Читайте нас в:

Полузащитник национальной команды не уточнил, с каким именно недугом борется Милевский. При этом он отметил, что руководство «Динамо» взяло на себя все расходы по его лечению.

«Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое, но ничего. Врачи борются», - уточнил Алиев.

По данным украинских СМИ, 38-летний футболист испытывал проблемы с алкоголем.

Ранее стало известно, что российские врачи продолжают бороться за сохранение левой руки олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова. По словам супруги спортсмена, фигуристки Оксаны Домниной, по правой руке медики сразу приняли решение об ампутации. За левую руку они продолжают бороться до сих пор.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.