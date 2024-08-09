09 августа 2024, 16:01

Звезду National Geographic отправили в колонию за изнасилование и убийство собак

Global Look Press
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В Великобритании суд приговорил зоолога и бывшего телеведущего National Geographic Адама Бриттона к десяти годам заключения. Его признали виновным в зоофилии и убийстве собак, сообщили журналисты Daily Mail.

По данным следствия, Бриттон изнасиловал 42 собак, из которых 39 убил. Телеведущий признался в 56 эпизодах, связанных с изнасилованием животных.

Бриттон снимал на камеру изнасилования и убийства животных, а после выкладывал видео в Сеть. Суд установил, что мужчина забирал животных у разных людей якобы под опеку. Когда бывшие владельцы интересовались состоянием питомцев, зоолог присылал им старые снимки.

Недавно власти Испании разрешили зоофилию , если она не вредит животному. Соответствующую поправку в закон внесли члены партии United We Can - «Вместе мы можем».

Великобритания Убийства Суд Приговоры Собаки Животные Изнасилования
09 августа 2024, 16:29
Байдена разочаровал закон об иноагентах в Грузии
Unsplash
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Президент США Джо Байден в письме грузинской коллеге Саломе Зурабишвили выразил разочарование действиями властей страны, принявших закон об иноагентах. Об этом рассказала сама Зурабишвили в соцсетях. Текст привели «Известия».

«Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии», - написал Байден.

Он добавил, что грузинский народ продолжает «выражать свое евроатлантическое стремление», и выразил поддержку евроатлантической интеграции страны.

В июле Служба внешней разведки предупреждала , что США с помощью Зурабишвили могут готовить «цветную революцию» в Грузии и пытаться дискредитировать правящую партию «Грузинская мечта».

Грузия США Законы Джо Байден Иноагенты
09 августа 2024, 15:16
Более четырех тысяч тел похитили в Китае для изготовления зубных протезов
Freepik
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Более четырех тысяч тел похитили из крематориев и медицинских лабораторий, чтобы использовать их для изготовления зубных протезов. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Тела, по его данным, похищали в провинциях Шаньси, Сычуань, Шандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Во время расследования задержали 75 подозреваемых, изъяли более 18 тонн костей и более 34 тысяч полуфабрикатов и готовых изделий. Сумма выручки компании, по оценкам, составила 380 миллионов юаней (около 53 миллионов долларов).

В январе в Великобритании на аукцион выставили зубной протез , принадлежавший Уинстону Черчиллю. Стартовой стоимостью лота назначили около восьми тысяч фунтов стерлингов.

Медицина Китай
09 августа 2024, 11:25
Турция поставила Западу ультиматум в вопросе российских туристов
РИА «Новости»
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Турецкое руководство не планирует вводить ограничения в отношении российских туристов, несмотря на указания со стороны Запада. Об этом РИА «Новости» заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

По его словам, турецкие власти не будут идти на уступки в вопросе турпотока. Эксперт обратил внимание, что эта тема не является предметом санкций. Турция согласилась ввести ограничения на торговлю товарами, но категорически отказалась идти на поводу у Запада в вопросе туризма.

«Если бы не эти санкции, мы бы увидели гораздо больше туристов в Турции, мы бы увидели больше российских гостей в Турции», - указал он.

Ранее Berliner Zeitung сообщила, что Белый дом выражает недовольство в связи с увеличением товарооборота между Россией и Турцией.

С 2022 года торговые связи двух стран только крепнут, что создает напряженность в отношениях с США. Американские власти беспокоятся из-за того, что Турция стала основным перевалочным пунктом для западных электронных товаров, отметил RT.

Турция Туризм Торговля Санкции Запад
09 августа 2024, 11:11
Трамп заявил о небывалой опасности для Соединенных Штатов
Unsplash
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США столкнулись с тяжелой ситуацией как внутри страны, так и во внешней политике. Об этом заявил кандидат в президенты Дональд Трамп на пресс-конференции. Его выступление показал телеканал Fox News.

«Страна никогда раньше не была в такой опасности - и экономической, и внешнеполитической. Россия нас больше не уважает, Китай нас больше не уважает», - сказал он.

Трамп отметил, что мир находится на грани Третьей мировой войны.

Ранее он назвал обмен заключенными, произошедший 1 августа, феноменально выгодной сделкой для России.

По оценке газеты South China Morning Post , отказ действующего президента Джо Байдена участвовать в предвыборной гонке серьезно обострил отношения между США и Китаем.

США Дональд Трамп Россия Китай

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