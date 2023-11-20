Звезду Голливуда заметили на прогулке после слухов об ухудшении здоровья

Уиллиса увидели на пассажирском сиденье его автомобиля, на нем была надета черная толстовка. Для 68-летнего актера это появление на улице стало первым за несколько недель.

В феврале стало известно, что Уиллису диагностировали прогрессирующую лобно-височную деменцию , из-за чего пострадали его когнитивные способности, в частности навыки общения. Родственники актера отмечали, что на данный момент лекарств против этого недуга не существует, но выразили надежду на изменение ситуации в будущем.

Бывшая жена Уиллиса Деми Мур сообщала, что он завершил карьеру из-за диагностированной ранее афазии, писал RT.

Брюс Уиллис стал известным большому кругу зрителей после исполнения главных ролей в фильмах «Крепкий орешек», «Девять ярдов», «Пятый элемент», «Криминальное чтиво» и других.