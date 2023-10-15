Звезду Давида начали рисовать на домах евреев в Германии

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По данным издания, несколько жителей столицы Германии рассказали, что обнаружили звезду Давида на своих домах или зданиях, рядом с которыми они живут.

По факту случившегося полиция назначила расследование. Также было решено усилить безопасность вокруг объектов, принадлежащих еврейской общине.

Авторы статьи отмечают, что те, кто обнаружил звезду Давида на домах, теперь боятся за свою жизнь. Издание напомнило, что во время холокоста нацисты прикрепляли евреям на грудь аналогичный символ.

После нападения ХАМАС на Израиль в Германии прошла массовая акция в поддержку палестинцев. Полицейские разогнали демонстрантов, когда те начали выкрикивать антисемитские лозунги.

Еврейская община Мюнхена Israelitische Kultusgemeinde порекомендовала членам организации стараться не носить иудейские символы и избегать пропалестинских демонстраций.