Звезда «Властелина колец» упал со сцены и попал в больницу

По данным издания, Маккеллен упал со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда. После этого актера госпитализировали.

«Иэн Маккеллен был срочно доставлен в больницу после серьезного падения со сцены во время спектакля», - сказано в сообщении.

В августе 2022 года Маккеллен согласился приехать в Киев, чтобы возглавить гей-парад* имени Бандеры. Об этом он заявил российским пранкерам Вовану и Лексусу, которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.

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