Звезда Нолливуда внезапно умерла в 37 лет

Угроза реального нападения России на Польшу в ближайшие годы не имеет под собой никакого основания. Об этом в интервью газете Dziennik Gazety Prawnej заявил президент европейской страны Анджей Дуда.

Он подчеркнул, что сейчас цель российских властей - вернуть в орбиту своего влияния все государства Варшавского договора, включая территорию бывшей ГДР. Но говорить о переходе конфликта в горячую фазу невозможно.

«Нельзя сказать, что угрозы нет. Но является ли это реальным предзнаменованием? Тоже нет», - заявил Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что реальным противостоянием возможной агрессии со стороны России станет военный потенциал Польши и европейских стран. Он сравнил эту ситуацию с периодом противостояния СССР и стран Запада во времена холодной войны, когда конфликт в горячую фазу так и не перешел.

В конце минувшей неделе оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в небо военную авиацию. Причиной в ведомстве обеспечение безопасности воздушного пространства страны на фоне интенсивных действий российской армии на территории Украины.