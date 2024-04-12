Звезда k-pop умерла в туалете во время вечеринки

По информации издания, девушка была в гостях и около 22:00 отошла в туалет. Когда через некоторое время она не вернулась, один из присутствующих пошел проверить ее и обнаружил, что певица лежит на раковине без сознания. Друзья немедленно позвонили в скорую и попытались провести искусственное дыхание.

Девушку доставили в Университетскую больницу Ханянг, где медики констатировали смерть. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Исполнительница планировала отметить свой 10-летний юбилей в профессиональном шоу-бизнесе новым релизом.

Пак Бо Рам родилась 1 марта 1994 года. В 2014 году она выиграла национальную премию в номинации «Артист года». Ее песни звучат в некоторых фильмах и сериалах. Певица также появилась в качестве камео в одной из дорам.