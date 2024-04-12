12 апреля 2024, 17:56

Звезда k-pop умерла в туалете во время вечеринки

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Звезда k-pop Пак Бо Рам умерла вечером 11 апреля в возрасте 30 лет. Девушка потеряла сознание в туалете во время вечеринки, сообщил портал Allkpop со ссылкой на агентство певицы Xanadu Entertainment.

По информации издания, девушка была в гостях и около 22:00 отошла в туалет. Когда через некоторое время она не вернулась, один из присутствующих пошел проверить ее и обнаружил, что певица лежит на раковине без сознания. Друзья немедленно позвонили в скорую и попытались провести искусственное дыхание.

Девушку доставили в Университетскую больницу Ханянг, где медики констатировали смерть. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Исполнительница планировала отметить свой 10-летний юбилей в профессиональном шоу-бизнесе новым релизом.

Пак Бо Рам родилась 1 марта 1994 года. В 2014 году она выиграла национальную премию в номинации «Артист года». Ее песни звучат в некоторых фильмах и сериалах. Певица также появилась в качестве камео в одной из дорам.

Песни Фильмы Музыка Южная Корея
12 апреля 2024, 16:45
Моряков спасли в Тихом океане благодаря выложенному из листьев слову HELP
Unsplash
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Трое моряков из-за неисправной лодки оказались на необитаемом острове в Тихом океане в районе Микронезии. Однако находчивость спасла им жизнь, сообщил телеканал CBS.

По данным журналистов, моряки выложили на берегу пальмовыми листьями слово HELP. Надпись заметили с самолета, участвовавшего в спасательной операции. Ее организовали береговая охрана и ВМС США.

К острову вскоре прибыл катер береговой охраны, который доставил моряков домой. По мнению координатора миссии Челси Гарсии, им помогла изобретательность.

У берегов Шотландии пропала яхта российского путешественника Романа Титова , планировавшего обогнуть земной шар. Официальной информации о гибели яхтсмена нет. Супруга Ирина надеется, что Титов все еще жив.

США Путешествия Самолеты
12 апреля 2024, 16:19
Песков усомнился в мудрости главы МВД Эстонии после его слов об РПЦ
РИА «Новости»
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Предложение главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса о террористическом статусе Московского патриархата РПЦ вряд ли можно отнести к категории умных. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ляэнеметс выступил с предложением признать Московский патриархат террористической организацией. Он отметил, что передаст инициативу в эстонский парламент. Если власти страны дадут положительный ответ, Московский патриархат могут вообще запретить в республике. При этом, по мнению Ляэнеметса, на прихожанах новый статус патриархата РПЦ никак не скажется.

Недавно власти республики обсудили, как можно экономически надавить на Эстонскую православную церковь , чтобы та разорвала связи с Россией. Парламентарий партии «Отечество» Ахти Калликорма предложил изъять у ЭПЦ недвижимое имущество.

Кремль РПЦ Дмитрий Песков Эстония
12 апреля 2024, 16:02
МИД заявил о бессмысленности рассуждений про ДСНВ
РИА «Новости»
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Российские власти считают, что рассуждать о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сейчас бессмысленно. Об этом сказал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Его слова привел ТАСС.

Российский дипломат пояснил, что США не готовы вести диалог на условиях равноправия, а также не хотят уважать интересы Москвы.

«Поэтому Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений», - подчеркнул Ермаков.

Он добавил, что российская сторона не видит трагедии, поскольку готова к любому развитию событий.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, приостанавливающие участие России в ДСНВ. При этом глава государства отмечал, что Москва не выходит из соглашения.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у России не осталось доверия к США в рамках ДСНВ.

США Россия МИД РФ
12 апреля 2024, 16:01
Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне
РИА «Новости»
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В МИД России вызвали посла Франции Пьера Леви. Причиной стали неприемлемые заявления главы французского внешнеполитического ведомства Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с Москвой. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

«В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви», - указали в ведомстве.

Сежурне заявил, что у Франции отсутствует интерес в разговоре с российскими официальными лицами, так как публикуемые ими заявления якобы содержат ложную информацию. В министерстве указали послу на неприемлемость подобных выпадов, которые не имеют ничего общего с действительностью.

Также в МИД заявили, что РФ расценивает подобные высказывания как действия, направленные на подрыв возможного диалога между странами.

Франция недавно перестала контактировать с Россией по теме борьбы с терроризмом. Страна ввела особую систему сотрудничества по вопросам безопасности с зарубежными посольствами. Но Россию не поставили в известность о новой инициативе.

Париж Россия МИД РФ Франция Москва

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