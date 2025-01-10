10 января 2025, 13:36

Звезда «Гарри Поттера» потребовал расследовать смерть его жены

Global Look Press
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Актер Уорвик Дэвис, сыгравший Флитвика в фильмах о Гарри Поттере, обвинил врачей в смерти жены Саманты. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Артист подал иск в суд на медучреждение, где лечилась его супруга. По мнению Дэвиса, Саманта стала жертвой халатности. Расследование должно начаться в ближайшие дни. Следствие выяснит, соответствовало ли лечение пациентки специфике и степени ее болезни.

В 2019 году у Саманты начался сепсис, ее положили в реанимацию. Также женщине провели операции на позвоночнике. Дэвис обвинил в смерти супруги больницу Университетского колледжа Лондона.

На прошлой неделе ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Выходцева. Ее не стало в 90 лет. Актриса сыграла в таких фильмах, как «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Летят журавли» и сериале«Тихий лон». Последним проектом артистки стал сериал «Сын» 2017 года.

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10 января 2025, 12:48
Россия поприветствовала желание Трампа вести диалог с Путиным
РИА «Новости»
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Россия приветствует желание избранного американского лидера Дональда Трампа вести диалог с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, конкретных планов по встрече двух президентов пока нет. Однако Путин открыт к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом, напомнил официальный представитель Кремля.

Предварительных условий для переговоров российского и американского президентов не требуется. Для этого нужно лишь обоюдное желание лидеров вести диалог, подчеркнул Песков.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян усомнился во встрече Путина и Трампа , поскольку от последнего поступают очень сумбурные заявления, которым нельзя доверять. Сейчас, возможно, идут какие-то консультации по этому вопросу, но никакой конкретики нет.

Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин
10 января 2025, 12:48
Песков назвал Литву враждебной России страной
Unsplash
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Литва — недружественная и враждебная по отношению к России страна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Литва - недружественная и враждебная по отношению к России страна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград является исторически литовским городом.

Литва является <… > Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», - подчеркнул Песков.

Он объяснил, что слова Науседы продемонстрировали территориальные притязания Литвы. Также высказывание оправдывает принимаемые меры по обеспечению безопасности России, добавил пресс-секретарь российского президента.

«Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства», - рассказал Песков.

Ранее литовский лидер осудил переименование музея Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей». Он также призвал сохранить в Калининградской области последние следы литовской культуры.

Дмитрий Песков Литва
10 января 2025, 12:07
Роскосмос опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в США
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В сети появились спутниковые снимки лесных пожаров в Калифорнии. Фотографии опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

По данным метеорологов, огонь так быстро распространяется из-за сухой погоды и сильного ветра. Региональные власти объявили режим масштабного стихийного бедствия.

По меньшей мере 10 человек погибли из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Власти приказали провести эвакуацию жителей регионов, до которых добрался огонь. Многие дома американских знаменитостей сгорели в результате ЧП, ведь пламя дошло до районов вблизи Голливуда.

При этом президент США Джо Байден позволил себе жуткий каламбур на брифинге о пожарах в Калифорнии. Когда политик передавал речь вице-президенту Камале Харрис, то призвал ее «жечь».

«Александр Горбунов сделал серию снимков пожаров, которые охватили Южную Калифорнию в начале недели. Площадь возгораний - более 1300 гектаров», - заявили в госкорпорации.

США Пожары Лесные пожары Голливуд Роскосмос Калифорния Эвакуации Джо Байден
10 января 2025, 11:48
Рыбак полтора часа сражался с гигантским сомом в Великобритании
Global Look Press
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Супружеская пара из Великобритании поймала на рыбалке огромного сома весом 68 килограммов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Шон и Хлое Инг смогли поймать рыбу, длина которой составила около 2,5 метра, в графстве Эссекс.

«Мы поймали рыбу около восьми часов вечера, как раз когда курьер привез нам китайскую еду. Катушка на удилище чуть не вспыхнула, так быстро она вращалась. Мы были просто в панике», - рассказал Шон.

Рыбак описал полуторачасовую борьбу с гигантским сомом как «кромешный ад». Он рассказал, что зажал спиннинг между ног, чтобы было легче его удерживать. Когда сом наконец показался на поверхности, ноги мужчины были «черными от синяков». Когда он дал удилище жене, она чуть не упала - так сильно рыба дернула леску.

В итоге им удалось вытащить улов из воды с помощью еще двух рыбаков. Вес пойманного сома составил 68 килограммов. Это на три килограмма больше, чем предыдущий рекорд, установленный в Эссексе в 2024 году.

Сейчас Инги с нетерпением ожидают решения Британского комитета по рыболовным рекордам. Они надеются, что их улов признают самым крупным в Великобритании.

Ранее в Волгоградской области рыбак в одиночку вытащил гигантского сома , который до этого 15 минут катал его лодку по реке. Мужчина рассказал, что ловил рыбу с помощью квока, это был его первый «трофейный сом» за сезон. Сом весил более 30 килограммов. Рыбак решил приготовить из него котлеты, шашлык, уху и балык.

Великобритания Рыбалка

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