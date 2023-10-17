Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку после решения суда об импичменте

Читайте нас в:

«Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни и ради чего я приехала [из Франции], осталась тут и борюсь за европейское будущее нашей страны и демократии», - сказала она.

Также Зурабишвили заявила о своем огорчении после решения Конституционного суда (КС), согласно которому она нарушила конституцию, прибыв в страны Европы в рабочих целях без разрешения правительства.

После вердикта КС поддержал импичмент грузинского лидера, далее решение суда направилось в парламент, там депутаты проголосуют по вопросу увольнения Зурабишвили. Президент Грузии отметила, что намерена приехать на заседание парламента, где пройдет голосование.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что Зурабишвили проводила прозападную политику , которая не отвечала интересам грузин. По его словам, именно из-за этого встал вопрос об импичменте грузинского лидера.