14 мая 2024, 21:06

Зурабишвили решила наложить вето на законопроект об иноагентах

РИА «Новости»
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На законопроект об иноагентах в Грузии наложат вето. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила глава государства Саломе Зурабишвили.

«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», - подчеркнула она.

Таким образом политик отреагировала на решение парламента Грузии одобрить этот документ, который вызвал массовые протесты в Тбилиси.

За принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» выступили 84 депутата. При этом представители оппозиции отказались принимать участие в голосовании.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что принятие закона об иностранных агентах станет препятствием на пути Грузии в Евросоюз.

Грузия Законы Евросоюз Иноагенты
14 мая 2024, 21:15
США пригрозили персональными санкциями властям Грузии
РИА «Новости»
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США введут санкции против властей Грузии, если принятый парламентом закон об иноагентах останется в прежнем виде, а руководство страны продолжит нападки на западных партнеров. Об этом на брифинге в Тбилиси заявил глава управления по координации санкций Госдепа США Джим О’Брайен, его процитировало РИА «Новости».

Представитель Госдепа заявил, что если Грузия считает Штаты противником, то следует пересмотреть финансовую помощь этой стране.

«Если закон останется в том виде, что сейчас, и не будет в соответствии стандартам ЕС, мы увидим подрыв демократии и насилие против мирных демонстрантов, естественно, со стороны США будут определенные ограничения», - заявил О’Брайен.

Он добавил, что в первую очередь это будут финансовые и персональные ограничения для руководства страны и членов их семей.

Парламент Грузии во вторник окончательно принял закон об иноагентах. За его принятие выступили 84 депутата, 30 человек высказались против.

США введут санкции против властей Грузии, если принятый парламентом закон об иноагентах останется в прежнем виде, а руководство страны продолжит нападки на западных партнеров. Об этом на брифинге в Тбилиси заявил глава управления по координации санкций Госдепа США Джим О’Брайен, его процитировало РИА «Новости».

Грузия США Законы Госдеп США Санкции Иноагенты
14 мая 2024, 20:24
Россия выведет опергруппы пограничников с границы Армении и Азербайджана
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Армения обратилась к российскому руководству с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников с линии разграничения. Россия удовлетворила просьбу армянской стороны, об этом на пленарном заседании в Совете Федерации сообщил кандидат на пост директора ФСБ Александр Бортников, его процитировало РИА «Новости».

«Армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и таким образом закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом не были определены. Такое решение принято», - сообщил Бортников.

Он отметил, что российские пограничные опергруппы сохранят свое присутствие в Армении. Они будут контролировать ситуацию на границе с Турцией и Ираном. Также по просьбе армянского руководства Россия закроет пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц.

Армения ФСБ Россия Азербайджан
14 мая 2024, 19:13
США ввели санкции против одного россиянина и трех компаний
Unsplash
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Американский Минфин ввел экономические ограничения против россиянина Дмитрия Белоглазова и трех компаний. По версии США, они связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Там указали, что причиной введения ограничений стали попытки уклонения от санкций. В список включили три фирмы: АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».

«США вводят санкции против россиянина и трех компаний, вовлеченных в схему уклонения от санкций, в рамках которой могли быть разморожены акции на сумму более 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих <…> Олегу Дерипаске», - указали в пресс-службе минфина.

Ранее из-за антироссийских санкций возникли проблемы у индейцев племени навахо. Из-за экономических ограничений и решения наращивать добычу урана в США компания Energy Fuels запланировала перевозить токсичное топливо через индейские резервации. Президент племени Буу Ныгрена призвал Белый дом прекратить добывать уран в этих землях.

США Госдеп США Санкции Россия
14 мая 2024, 18:52
Минцифры рассмотрит отмену роуминга между Россией и Белоруссией
Unsplash
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Минцифры собирается полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Этот вопрос находится на стадии обсуждения с белорусскими коллегами, заявил на заседании в Госдуме исполняющий обязанности главы министерства Максут Шадаев. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что цены на звонки между двумя странами уже снизили в несколько раз.

«Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», - подчеркнул Шадаев.

По его словам, для отмены роуминга необходимо урегулировать вопрос с белорусскими операторами, которые в этом случае потерпят большие убытки.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию. Он приехал на парад Победы в Москве и высоко оценил организацию мероприятия.

Белоруссия Россия

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