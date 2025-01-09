Зурабишвили продолжила исполнять функции президента из нового офиса
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит выполнять «функции президента» из нового офиса. Об этом она сказала на брифинге, слова политика процитировало РИА «Новости».
«Я хочу обратиться к вам из нового офиса, который является продолжением дворца Орбелиани (президентский дворец - прим. ред.) Здесь продолжаются функции президента», - сказала она.
Официально срок полномочий Зурабишвили закончился 29 декабря после инаугурации Михаила Кавелашвили.
Ранее в центре Тбилиси началась новая волна протестов. Протестующие перекрыли проспект Руставели, где находится много правительственных зданий. По данным журналистов, к манифестантам присоединились участники рождественских шествий.
Протесты в Грузии начались еще в конце октября, сразу после парламентских выборов, на которых победила правящая партия. Оппозиционеры сочли выборы сфальсифицированными. К протестующим присоединилась Саломе Зурабишвили, которая тоже не признала официальные результаты.