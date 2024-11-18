18 ноября 2024, 19:22

Зурабишвили призвала к новым выборам после победы «Грузинской мечты»

Global Look Press
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Победа на парламентских выборах партии «Грузинская мечта» поставила республику под угрозу дестабилизации. С таким заявлением в ходе брифинга выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Трансляция выступления доступна на ее странице в Facebook*.

Зурабишвили подчеркнула, что не признает опубликованные Центризбиркомом результаты голосования и призывает провести новые выборы, чтобы выйти из политического кризиса.

«Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», - заявила президент Грузии.

Грузия Выборы
18 ноября 2024, 20:16
Депортация мигрантов из США. Трамп подтвердил готовность к жесткому сценарию
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп готов разрешить миграционный кризис радикальными методами. Он подтвердил в своей соцсети Truth Social возможное введение чрезвычайного положения и подготовку массовых депортаций.

Планы нового хозяина Белого дома раскрыл американский активист, руководитель консервативной организации Judicial Watch Том Фиттон. Он написал в соцсети, что Трамп намерен ввести в США чрезвычайное положение и задействовать военных, чтобы остановить «вторжение Байдена», нынешнего президента, посредством программы массовой депортации. Республиканец подтвердил эту информацию.

«Правда», - написал Трамп.

Анонсированная депортация нелегальных мигрантов может стать самой крупной в истории США, заявили во время предвыборной кампании помощники Трампа. Власти намерены отправить на родину около 20 миллионов человек.

США Мигранты Дональд Трамп Джо Байден
18 ноября 2024, 13:44
Отношения с Абхазией назвали приоритетом внешней политики России
РИА «Новости»
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Для России отношения с Абхазией находятся в приоритете внешней политики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Двусторонние отношения России и Абхазии - важный приоритет внешней политики РФ», - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле воспринимают ситуацию с протестами в республике.

Противостояние оппозиции и властей в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство в республике апартаментов. Представители оппозиции заявляли, что реализация договоренности станет причиной подорожания жилья, а также принесет существенные риски для малого и среднего бизнеса в стране.

Ранее абхазская оппозиция призвала к отставке всех руководителей силовых ведомств. Они подчеркнули, что неприемлемо оставлять этих людей на своих постах.

Дмитрий Песков Абхазия Международные отношения Россия Протесты в Абхазии
18 ноября 2024, 08:40
Ким Чен Ын призвал войска КНДР готовиться к войне
РИА «Новости»
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Конфронтация США, Южной Кореи и других сил, враждебных по отношению к КНДР, привели к наихудшей в истории напряженности на Корейском полуострове. С учетом этого стране необходимо готовиться к войне, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, его слова привело Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Политик сказал об этом, когда 15 ноября выступил с программной речью перед участниками 4-го совещания политруков и командиров батальонов, которое состоялось впервые за 10 лет.

Ким Чен Ын обратился к Вооруженным силам республики на всех уровнях с призывом сосредоточить усилия на завершении подготовки к войне, чтобы ответить «вызовам времени и революции».

«Товарищ Ким указал на важность хорошей подготовки батальонов, а также роль батальонных политруков и командиров батальонов в ускорении наращивания военной и политической мощи страны, чтобы республиканские силы и регулярные войска могли готовиться к войне», - сообщило ЦТАК.

Ранее Северная Корея ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Россией.

Ким Чен Ын Войны КНДР
18 ноября 2024, 03:16
Неизвестные в Абхазии попытались захватить здание телерадиокомпании
РИА «Новости»
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Группа неизвестных попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуме. Охранники были вынуждены сделать предупредительные выстрелы, чтобы отогнать непрошенных гостей. Об этом сообщили в инфоцентре президента Абхазии.

«После полуночи, 18 ноября 2024 года произошел инцидент у здания Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК). К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием», - написали представители инфоцентра.

Выстрелы охранников позволили стабилизировать обстановку и предотвратить эскалацию конфликта.

Накануне участники протестов в Абхазии начали разбирать забор у правительственного здания. Ограждения распиливали болгарками и другими подручными средствами.

Абхазия Протесты Протесты в Абхазии

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