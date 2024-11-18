Зурабишвили призвала к новым выборам после победы «Грузинской мечты»
Победа на парламентских выборах партии «Грузинская мечта» поставила республику под угрозу дестабилизации. С таким заявлением в ходе брифинга выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Трансляция выступления доступна на ее странице в Facebook*.
Зурабишвили подчеркнула, что не признает опубликованные Центризбиркомом результаты голосования и призывает провести новые выборы, чтобы выйти из политического кризиса.
«Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», - заявила президент Грузии.