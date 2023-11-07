Зурабишвили призвала грузин 8 ноября выйти на улицы

«Завтра концерта не будет, но это сейчас неважно. Мы соберемся и начнем, как и планировали, кампанию сбора подписей, так как Россия никогда не сможет изменить нашу повестку дня», - заявила она.

Митинг, по словам Зурабишвили, станет волеизъявлением народа, признаком того, что Грузия не изменит своего курса, и ответом на гибель нарушителя границы Южной Осетии Тамаза Гинтури. Именно в этот день, 8 ноября, страна получит отчет Евросоюза о выполнении условий для членства.

Пограничники Южной Осетии 6 ноября остановили двух пьяных нарушителей около населенного пункта Амдзарин Ленингорского района. По их словам, вооруженные топором мужчины хотели наехать на пограничный наряд и скрыться. Военные открыли огонь, один человек погиб.

Правящая партия «Грузинская мечта» пыталась отправить Саломе Зурабишвили в отставку из-за нарушения конституции - самовольной поездки за рубеж. Однако инициаторам импичмента не хватило голосов в парламенте.