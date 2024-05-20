Зурабишвили пригласила Макрона в Грузию для освобождения от «советского ига»

«Эммануэль Макрон обещал мне практически с момента моего избрания в 2018 году, что он приедет. Он должен сделать это до начала избирательной кампании в сентябре», - отметила политик.

По ее словам, речь идет не только о Грузии, но и о том, чтобы «избавить Кавказ от советского ига и российского влияния».

Президент объяснила, что на Кавказе не желают конфронтации с РФ из-за ее влияния. Также она назвала абсурдом отсутствие Франции в регионе. Глава Республики пригласила Макрона посетить страну 26 мая, в этот день грузинский народ будет отмечать независимость государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила , почему Зурабишвили позвала Макрона в Грузию. По ее словам, это произошло на фоне попыток Франции создать на Кавказе новую колонию.