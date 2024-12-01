01 декабря 2024, 14:20

Зурабишвили придется уступить дворец легитимно избранному президенту

РИА «Новости»
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Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть Президентский дворец в день инаугурации нового главы государства. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщил ТАСС.

Несмотря на отказ сложить президентские полномочия, Зурабишвили обяжут 29 декабря освободить здание для легитимно избранного лидера.

«Я понимаю ее эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание», - подчеркнул Кобахидзе.

Ранее Зурабишвили сообщила, что парламент якобы не является легитимным, поэтому ее мандат будет продолжаться. Премьер исключил повторные парламентские выборы и объяснил, что правительство уже сформировали. Он добавил, что президентские выборы пройдут в Грузии 14 декабря.

Грузия Выборы президента Грузии 2024
01 декабря 2024, 13:46
Грузия не будет проводить повторные парламентские выборы
РИА «Новости»
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Грузинские власти не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщил телеканал Rustavi 2.

«Нет, конечно. О чем речь», - ответил премьер на вопрос о возможности назначения повторных выборов.

Грузия Парламентские выборы в Грузии
01 декабря 2024, 13:34
«Вызывает вопросы». В Кремле удивились заявлению Меркель о собаке Путина
РИА «Новости»
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Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что президент России Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой, вызывают вопросы и недоумение, учитывая отношение к животным в Европе. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Честно говоря, вызывают вопросы вот эти ее утверждения, что, дескать, это была такая непонятная демонстрация силы. Абсолютно странно, потому что, когда в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками, и собакам разрешают садиться на сиденья в автобусе, с собаками ходят в рестораны», - отметил он.

Меркель опубликовала мемуары под названием «Свобода». В одной из глав бывший канцлер рассказала, что во время встречи в 2007 году Путин якобы намеренно «пугал» ее своим лабрадором Кони.

Путин во время визита в Казахстан извинился перед Меркель за случай с собакой в 2007 году в Сочи. Он отметил, что стремился создать непринужденную и приятную атмосферу. Путин признался, что не знал о страхе Меркель перед собаками.

Германия Кремль Ангела Меркель Собаки Владимир Путин
01 декабря 2024, 12:15
Армия Сирии усилила позиции к северу от города Хама
Unsplash
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Командование сирийской армии усилило позиции северу от города Хама и не дало боевикам прорваться дальше. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya.

Его источник в Министерстве обороны Сирии отметил, что правительственная армия перебросила в окрестности Хамы дополнительные силы, в том числе различные огневые средства и военную технику. С помощью подкрепления военные отразили атаку террористов и сорвали их наступление.

Армия также взяла под контроль такие важные районы как Калаат аль-Мадик и Маардас.

Ранее агентство Reuters сообщило о захвате боевиками провинции Идлиб и значительной части Алеппо. По его данным, антиправительственные силы установили контроль над городом Марат-эн-Нуман. Сирийское командование подтвердило, что в боях с террористами погибли десятки военнослужащих. Армия передислоцировала солдат и начала готовиться к контрнаступлению.

Сирия Военные Армия Наступление боевиков на севере Сирии
01 декабря 2024, 11:27
Флаг России вывесили на матче НХЛ
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Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами «Флорида Пантерс» и «Каролина Харрикейнс» болельщики вывесили на трибунах российский флаг. Кадры с игры опубликовал корреспондент РИА «Новости» Андрей Сенченко в своем Telegram-канале.

Триколор держал в руках один из болельщиков «Флориды», который находился на нижнем ярусе трибун.

Матч состоялся в ночь на воскресенье, 1 декабря. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «Флориды», которая выступала на своем льду.

В составе победителей - российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. За «Каролину» играют Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.

Ранее «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над командой «Автомобилист» из Екатеринбурга. Это была первая победа «Куньлуня» над уральскими хоккеистами за последние семь лет.

НХЛ Хоккей Россия

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