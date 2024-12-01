Зурабишвили придется уступить дворец легитимно избранному президенту

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что президент России Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой, вызывают вопросы и недоумение, учитывая отношение к животным в Европе. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Честно говоря, вызывают вопросы вот эти ее утверждения, что, дескать, это была такая непонятная демонстрация силы. Абсолютно странно, потому что, когда в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками, и собакам разрешают садиться на сиденья в автобусе, с собаками ходят в рестораны», - отметил он.

Меркель опубликовала мемуары под названием «Свобода». В одной из глав бывший канцлер рассказала, что во время встречи в 2007 году Путин якобы намеренно «пугал» ее своим лабрадором Кони.

Путин во время визита в Казахстан извинился перед Меркель за случай с собакой в 2007 году в Сочи. Он отметил, что стремился создать непринужденную и приятную атмосферу. Путин признался, что не знал о страхе Меркель перед собаками.