10 января 2025, 10:48

Зурабишвили потребовала не называть ее бывшим президентом Грузии

Global Look Press
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Саломе Зурабишвили в рамках открытия форума Института Хадсона о Грузии попросила не называть ее бывшим президентом страны. Об этом сообщил телеканал 1TV.GE.

«Единственная маленькая, но большая поправка, которую я должна внести в ваше выступление, это то, что я не бывший президент», - подчеркнула Зурабишвили после выступления главы института.

По словам политика, она является единственным легитимным лидером Грузии. Зурабишвили добавила, что ни она, ни оппозиция не признают результаты состоявшихся 26 октября выборов и избрание главой страны экс-футболиста Михаила Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили накануне заявила, что продолжит выполнять «функции президента» из своего нового офиса. Официально срок ее полномочий закончился 29 декабря после церемонии инаугурации нового грузинского лидера.

Грузия Протесты Парламентские выборы в Грузии Михаил Кавелашвили
10 января 2025, 10:18
Фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом до инаугурации
Global Look Press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на болезнь, хочет встретиться с избранным американским лидером Дональдом Трампом до его инаугурации. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

Председатель ЕК хотела бы встретиться с республиканцем в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Представители ЕС и Трампа провели переговоры», - сообщил собеседник агентства.

При этом пока неясно, удастся ли организовать визит. Эти попытки осложняются тем, что фон дер Ляйен до сих пор не вернулась в Брюссель, так как сейчас она оправляется от тяжелой пневмонии в Германии.

О болезни главы ЕК стало известно 3 января. Из-за состояния здоровья фон дер Ляйен перенесли заседание Европейской комиссии в Гданьске. Также политик не посетила посвященную началу польского председательства в ЕС церемонию в Варшаве.

Еврокомиссия Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен
10 января 2025, 07:45
Жену Асада заподозрили в работе на британскую разведку
Global Look Press
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Бывшую первую леди Сирии Асму Асад заподозрили в том, что она еще до замужества сотрудничала с британскими спецслужбами. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, мать жены Асмы якобы организовывала для Асада встречи с иностранными шпионами во время его учебы в Великобритании. Также Sky News Arabia отметил, что жена экс-лидера Сирии до заключения брака работала в JPMorgan Bank по протекции офицера британской разведки Элизы Боулер. Она занималась мониторингом азиатских инвестиций в химическую и фармацевтическую промышленность. Подтверждений этой информации телеканал привести не смог.

Ранее британская газета The Sun сообщила о попытке отравить Башара Асада в Москве. Покушение на бывшего сирийского президента было в конце декабря. Он пожаловался на свое здоровье и «сильно кашлял и задыхался». По данным газеты, позже в организме Асада выявили следы яда. На следующий день его состояние улучшилось, и он пошел на поправку.

Разведка Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад
10 января 2025, 06:13
США развертывают в Гренландии инфраструктуру для истребителей F-35
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты развертывают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное вооружение. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

По его словам, военно-космическая база США «Питуффик» («Туле»), которая расположена на острове, является элементом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении с арктического направления. А сейчас американцы проводят ее комплексную модернизацию, которая включает в себя и радиолокационные станции. Эта модернизация обходится США в миллиарды долларов.

«Там также создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Такие истребители уже использовали аэродром базы в ходе учений ВВС США», - рассказал дипломат.

Как отметил Барбин, для России важна стабильность в Арктике, и страна выступает за ее укрепление. Однако, по его словам, достижение этого возможно только на основе создания системы международной безопасности, равной для всех арктических государств.

Ранее дипломат высказал мнение, что позиция нового президента США Дональда Трампа по Гренландии может привести к деградации обстановки в регионе. Россия, по его словам, будет учитывать это при военном планировании.

Ядерное оружие США Дания Истребители Военные учения Военные Россия Арктика Гренландия F-35 Оружие
10 января 2025, 05:46
Япония ввела новые санкции против России
РИА «Новости»
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Правительство Японии приняло решение о расширении списка антироссийских санкций, добавив в него три российских банка, 29 юридических и 11 физических лиц. Об этом сообщило РИА «Новости».

Среди физлиц в новый список попали гендиректор «АЛРОСЫ» Павел Маринычев, владелец ООО «Технология» Алексей Буднев, вице-президент ЦМРБанка Дмитрий Никулин, владелец ООО «ПСВ Технологии» Сергей Петров, а также первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Также в черный список занесли российские НПО Машиностроения, Алексинский химкомбината, а также другие НПО и предприятия.

Экспортные ограничения ввели против 22 компаний и организаций из России. Такие же меры касаются 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции. Кроме того, заморозка активов коснулась одного гражданина КНДР, а также грузинского MRB Bank.

Среди российских банков под санкциями оказались Тимер Банк, РФК-Банк и ЦМРБанк.

Помимо этого, Япония запретила экспорт в Россию используемого в промышленности капсаицина и 335 видов товаров, среди которых детали для спецтехники, малолитражные мотоциклы и инструменты.

Эти меры вступят в силу с 9 февраля.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден собирается заявить о новых антироссийских санкциях уже на этой неделе. Он решил сделать это до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность.

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