Зурабишвили поставила угрожающий ультиматум правящей партии Грузии

Политик пояснила, что кризис в стране достиг точки невозврата и другого пути у оппозиции уже не осталось. По ее словам, все возможные законные средства уже испробованы - но судебные процессы не дали результата «из-за печального состояния наших судов».

Зурабишвили полагает, что решения у сложившейся ситуации всего два. Первый она назвала предпочтительным - речь идет о новых выборах, которые следует провести до 29 декабря.

«Если этот компромиссный вариант, этот диалог не будет достигнут, есть другой вариант - мы доберемся до выборов, свергнув этот режим, другого пути нет. Этот режим уже сломан. Это альтернатива - либо диалог, компромисс, уступка, либо нет, и это свержение режима», - резюмировала политик.

Зурабишвили избрали главой государства на последних прямых выборах в Грузии в 2018 году. Срок ее полномочий истекает в декабре 2024 года. Она уже заявила, что не покинет пост до избрания «легитимного парламента» и главы государства.