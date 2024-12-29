Зурабишвили покинула дворец президента Грузии

В воскресенье в должность президента Грузии официально вступил Михаил Кавелашвили, торжественная церемония инаугурации проходит в здании парламента страны.

Зурабишвили заявила, что покинула президентский дворец, забрав с собой «флаг и легитимность, но будет бороться за назначение новых парламентских выборов и останется с народом». Она подчеркнула, что считает процесс инаугурации пародией, а Кавелашвили не признает президентом.

«Я получила много предложений от стран-партнеров и намерена посетить их. Я приму участие в запланированной на 31 декабря акции протеста и встречу Новый год на проспекте Руставели вместе с митингующими», - добавила бывший президент Грузии.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью , если она объявит новые парламентские выборы.