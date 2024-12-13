Зурабишвили отказалась покидать Президентский дворец

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«Моя позиция такова: я там, я там остаюсь. С точки зрения легитимности, а это легитимность, которая также признается населением», - сказала глава республики.

Она добавила, что участвовавшие в парламентских выборах партии не признают легитимность предстоящих выборов. Президент остался единственным легитимным институтом в Грузии, заявила Зурабишвили.

Накануне СМИ сообщили о планах президента Грузии сорвать выборы главы республики. Политика уличили в действиях в связке с некими «западными кураторами».