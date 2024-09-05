«Зубы дракона» появились на российско-литовской границе

«Мост Луизы является собственностью России, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом. Здесь движение вражеских сил могло быть заблокировано нашими ежами, зубами дракона и колючей проволокой», - сказал он.

Кроме того, власти Литвы планируют установить комплекты металлических балок и мины. Противнику помешают пройти крутые склоны и реки. В случае «военного вторжения» вражеским силам потребуется гораздо больше времени и ресурсов для расчистки заграждений.

Ранее Литва начала строительство новой военной базы для размещения военных из Германии. В России такое действие расценили как увеличение военных потенциалов НАТО, который повышает градус напряженности.