Зрители турнира MMA в Ньюарке оскорбили Байдена с трибун

Посетители спортивного комплекса выкрикивали оскорбления во время схватки российского спортсмена Ислама Махачева и американца Дастина Порье. По данным издания, среди зрителей присутствовал кандидат в президенты США Дональд Трамп, но поклонники MMA встретили его радушно.

Бой между Махачевым и Порье продлился более 1,5 часа и закончился победой россиянина. Россиянин одержал 26-ю победу в карьере.

Махачев в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Победу в схватке ему принес удушающий прием в пятом раунде. Россиянин после боя признался, что Порье был блестяще подготовленным противником и доставил ему много трудностей.