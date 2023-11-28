Зонд — не оружие. МИД России отверг обвинения в адрес КНДР в вепонизации космоса
КНДР вывела на орбиту зонд-разведчик, а не средство поражения. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге призвал страны присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил «Интерфакс».
«Спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях - это не оружие, это не элемент вепонизации космоса. Это элемент использования космоса в военных целях, но без размещения оружия», - сказал он.
Сергей Рябков заявил, что фактически действия КНДР не противоречили обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе и российско-китайскому проекту договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. В документах, по его словам, шла речь об отказе от отправки на орбиту именно ударного оружия.
К инициативе о неразмещении оружия в космосе первыми присоединились уже более 30 стран, в том числе Россия. Замминистра призвал остальные государства последовать их примеру.
Северная Корея в ноябре вывела на орбиту разведывательный спутник и расторгла военное соглашение 2018 года с Южной Кореей.
«Известия» сообщили, что зонд передал на Землю снимки американских военных баз.