«Спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях - это не оружие, это не элемент вепонизации космоса. Это элемент использования космоса в военных целях, но без размещения оружия», - сказал он.

Сергей Рябков заявил, что фактически действия КНДР не противоречили обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе и российско-китайскому проекту договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. В документах, по его словам, шла речь об отказе от отправки на орбиту именно ударного оружия.

К инициативе о неразмещении оружия в космосе первыми присоединились уже более 30 стран, в том числе Россия. Замминистра призвал остальные государства последовать их примеру.

Северная Корея в ноябре вывела на орбиту разведывательный спутник и расторгла военное соглашение 2018 года с Южной Кореей.

«Известия» сообщили, что зонд передал на Землю снимки американских военных баз.