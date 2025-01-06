06 января 2025, 05:55

«Знаю более 47 лет». Байден ошибся, когда рассказал о знакомстве с Путиным

РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден в очередной раз перепутал даты, забыв, когда он познакомился с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил американский телеканал C-SPAN.

Американский лидер выступал перед новыми членами конгресса от Демпартии в воскресенье, 5 января.

«Я знаю Владимира Путина 47 лет. Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге», - заявил Байден.

Потом он еще раз поправился, отметив, что встретился с российским президентом после вступления в должность.

При этом первая встреча Путина и Байдена как глав государств состоялась летом 2021 года в Женеве. После этого у них были только телефонные переговоры.

Прошлой осенью Байден снова оговорился, когда на торжественном ужине в Белом доме во время приветствия гостей представился «своим мужем». До этого американский лидер отличился на саммите G7 в Бразилии, когда после выступления развернулся и забрел в тропический лес.

Саммиты США Белый дом в США Европа Россия Владимир Путин Джо Байден
06 января 2025, 05:39
Ирландский журналист удивился величию одного здания в Петербурге
РИА «Новости»
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Ирландский журналист Чей Боуз удивился масштабом многофункционального комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в соцсети Х.

«Здание „Лахта Центр“ высотой 462 метра является самым высоким зданием как в России, так и в Европе. Невероятное инженерное искусство», - восхитился Боуз.

До этого журналиста покорила красота и колорит русских деревень. По его словам, это просто идиллия. Боуз также поделился с подписчиками кадрами заснеженных домиков.

Также он посетил Москвы, фотографии и видеоматериалы из которой потом опубликовал, чтобы опровергнуть стереотипы , существующие на Западе, о проблемах в стране.

Ирландец недавно отправился в путешествие по России.

В конце 2024 года Боуз опубликовал пост, собрав в нем все заблуждения , которые западные элиты внушали населению. Журналист заявил, что политики обманывали людей практически во всех сферах. В частности, в неспособности Дональда Трампа выиграть президентские выборы в США

Фото Санкт-Петербург Путешествия Журналистика Соцсети Видео Россия Ирландия
05 января 2025, 23:59
«Идиллия». Посетившего Москву журналиста Боуза восхитили российские села
Freepik
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Ирландский журналист Чей Боуз после Москвы отправился в путешествие по России. В дороге его очень восхитила сельская местность, написал он в социальной сети X.

«Путешествуя по этой огромной стране, вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», - отметил журналист.

Боуз также показал кадры заснеженных домиков. До этого он делился видеороликами, сделанными по время прогулки по Москве. Его также сильно впечатлила запорошенная снегом столица.

После прослушивания новогоднего обращение президента Владимира Путина Боуз заявил, что западные политики не понимают всю силу России. Также он раскритиковал своих коллег из Британии и США, которые продвигают пропагандистские нарративы якобы о слабости страны.

В конце декабря ирландский журналист заявил, что западные элиты задурили голову населению пропагандой.

Путешествия Журналистика Россия Москва
05 января 2025, 20:44
В Британии призвали раскрыть роль Стармера в деле о секс-преступлениях
РИА «Новости»
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Массовые случаи надругательств над девочками требуют публичного расследования. Об этом в интервью GB News заявил лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж.

«Роль премьер-министра Стармера должна быть частью этого национального публичного расследования, он был главой Королевской прокурорской службы», - отметил Фараж.

Ранее миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в участии в массовых изнасилованиях и призвал, чтобы его отправили в отставку.

По информации The Telegraph , около тысячи девочек прошли через руки членов банд, состоящих из выходцев из стран Азии. Несовершеннолетние подверглись издевательствам и изнасилованиям.

Авторы статьи напомнили, что никого из преступников не привлекли к ответственности. Маск предположил, что дело до сих пор не расследовали, ведь это привело бы к обвинению Стармера.

Великобритания Отставки Изнасилования Илон Маск Кир Стармер
05 января 2025, 19:58
В Сербии заявили, что получат российский газ на лучших условиях
РИА «Новости»
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Правительство Сербии сформировало рабочую группу по подготовке переговоров с Россией о новом договоре на поставку газа. Об этом в эфире телеканала РТС заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Мы постараемся заключить с Россией новый долгосрочный договор на поставку газа на лучших условиях», - сказала глава ведомства.

Джедович-Ханданович добавила, что газоснабжение страны осуществляется прежде всего благодаря дружеским отношениям с Россией. Сохранить их - абсолютный приоритет Сербии.

Ранее Болгария пригрозила прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию. Министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов потребовал «Газпром» найти способ произвести оплату в условиях американских санкций.

Газ Сербия Россия Переговоры Транзит газа через Украину

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