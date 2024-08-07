07 августа 2024, 09:14

«Знаковое событие». Нарышкин рассказал о долгом ожидании обмена заключенными

РИА «Новости»
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Россия долгое время ждала, когда появится возможность обменяться с Западом заключенными. Об этом РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он назвал обмен заключенными со странами НАТО знаковым событием, отметив, что его пришлось ждать один год и семь месяцев.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее подтверждал, что обмен готовился на протяжении долгого времени. По его мнению, это событие можно сравнить с очень трудной шахматной партией. Западные государства согласились пойти на разумные компромиссы, и обмен состоялся в пользу России, добавил он.

Благодаря филигранной работе ведомств, на родину вернулись настоящие патриоты, которые работали на благо страны, указал зампред Совбеза.

Экс-лидер США Дональд Трамп прокомментировал обмен и высказал мнение, что российская сторона заключила «феноменальную сделку». По его словам, Белый дом не смог выбить более выгодные условия.

Разведка Заключенные Россия Запад НАТО
07 августа 2024, 08:11
«Железный купол» Израиля не выдержит атаку Ирана
Pxhere
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Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» может не справиться с иранскими беспилотниками и ракетами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, система ПРО эффективно ликвидирует ракеты малой дальности и защищает города от ударов ХАМАС, однако атаки со стороны Ирана и «Хезболлы» она может не выдержать.

Авторы материала напомнили, что иранская армия обладает БПЛА и баллистическими ракетами, а ливанское движение владеет арсеналом, насчитывающим десятки тысяч снарядов, в том числе высокоточных. Запуск такого числа ракет может перегрузить «Железный купол», поэтому США помогли Израилю усовершенствовать систему ПВО.

В ней задействовали американские ВВС, а также зарубежные радиолокационные средства. Работу координирует Центральное командование ВС США, поэтому Израиль получил возможность взаимодействовать с арабскими государствами, с которыми у него нет дипломатических отношений.

Ранее Израиль ликвидировал в Тегеране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Корпус стражей Исламской революции пообещал отомстить США и Израилю за его гибель.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
07 августа 2024, 07:25
Израиль сразу признался Белому дому в ликвидации главы политбюро ХАМАС
Unsplash
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Руководство Израиля сразу уведомило американские власти о том, что оно стоит за ликвидацией главы политбюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила газета Washington Post.

В издании отметили, что Израиль отказался комментировать смерть Хании, но сразу же сообщил о своей ответственности американским чиновникам. Они отреагировали на это заявление с удивлением и негодованием, так как ликвидация главы политбюро откатила назад их попытки прекратить огонь в секторе Газа, указали в газете.

До гибели Хании американское руководство считало, что делало успехи в вопросе переговоров между ЦАХАЛ и ХАМАС, добавили в издании.

Хания погиб в Тегеране в результате прилета снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Корпус стражей Исламской революции объявил, что отомстит США и Израилю за смерть главы политбюро ХАМАС.

По данным телеканала NBC News , ЦАХАЛ начал готовиться к многодневной атаке со стороны Ирана и «Хезболлы».

США Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины
07 августа 2024, 04:27
«Сорок стран». В США заявили о превосходстве России в энергетической сфере
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Россия на данный момент выигрывает конкуренцию у США в области международного энергетического сотрудничества. Об этом сообщили специалисты аналитического центра Energy for Growth Hub Кэти Аут и Тодд Мосс в материале для Foreign Policy.

«Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами», - заявили эксперты.

По их данным, у США подробных контрактов «едва ли дюжина».

Мосс и Аут отметили, что российские успехи обусловлены развитой финансовой инфраструктурой и очень выгодными предложениями для других государств. Росатом ведет строительство ядерных реакторов от начала и до конца, операции финансируют через банки РФ.

Ранее стало известно, что США объявят о планах изменения стратегии в сфере ядерных вооружений. Американская сторона решила сделать ее более агрессивной.

США Турция Банки Египет Индия Топливо Россия Росатом
07 августа 2024, 01:50
Журналистку на Играх лишили аккредитации, потому что она толкнула спортсмена
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Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года лишил аккредитации журналистку из Швеции, потому что она врезалась в китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня, когда тот давал интервью. Об этом сообщило издание singtao.ca.

Видео с происшествием распространили в Сети. На кадрах видно, что, когда спортсмен перестал общаться с журналистами, взял инвентарь и начал уходить, в него врезалась женщина. Она не заметила игрока, потому что смотрела в камеру. Как отметили пользователи Сети, за столкновение она не извинилась.

После случившегося оргкомитет Игр решил отстранить журналистку.

Ранее румынский премьер Марчел Чолаку отказался от поездки на церемонию закрытия Олимпиады в Париже. Такое решение он принял в знак протеста из-за лишения гимнастки Аны-Марии Барбосы бронзовой медали в вольных упражнениях. По его словам, со спортсменкой обошлись абсолютно непорядочно.

Спортсмены Париж Швеция Журналистика Протесты Олимпиада в Париже — 2024

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