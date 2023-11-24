«Зловещий звук». Вучич рассказал, за что полюбил российские вертолеты Ми-35

Осмотр техники прошел на военном аэродроме Батайница. Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов по договору о перепродаже. Александр Вучич заявил, что их перекрасят под местный ландшафт и возьмут на вооружение.

«Звук, который слышите от Ми-35 настолько зловещий… Есть и самолеты и все, но когда слышите этот прерывистый звук, остается только бежать и прятаться», - сказал он.

Сербский президент признался, что полюбил ударные вертолеты Ми-35 больше, чем остальные на вооружении своей армии. Недовольным сделкой Александр Вучич напомнил, что все страны НАТО вооружились против России, а Сербия сохранила свой военно-нейтральный статус.

Армия этой страны в прошлые годы получила российские вертолеты Ми-17 и Ми-35, истребители МиГ-29, бронетранспортеры БРДМ-2МС. В 2019 году она заключила с Россией контракт на поставку батареи комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С1».