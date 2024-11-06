Злобная клевета. Дипломаты развеяли миф о российском вмешательстве в выборы

Дипломаты опровергли информацию о том, что Россия причастна к тиражированию роликов об электоральных нарушениях в США. Посольство не получило от официальных лиц никаких доказательств, расценило обвинения как «очередную пустышку» и заявило о появлении традиции накануне американских выборов обвинять внешние силы во влиянии на них.

«Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других государств, включая США. <…> Все инсинуации о „российских происках“ - злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов», - сказали дипломаты.

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер обвинил Россию в попытке сорвать выборы. По его мнению, из-за ее вмешательства спецслужбы объявили эвакуацию с двух избирательных участков в округе Фултон.