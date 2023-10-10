Зима близко. Украина признала, что не успеет запастись углем к холодам

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Плановый объем угля нужно было накопить до 15 октября. Сейчас уже очевидно, что сделать этого не удастся, поэтому на Украине планируют импортировать этот топливно-энергетический ресурс.

«Эта цифра достигнута не будет, но на сегодня действительно ведется активная работа по привлечению импортного ресурса», - заявил Бойко.

По его словам, первые партии угля завезли из Польши по железной дороге, но этого недостаточно. Также планируется наладить импорт сырья из Казахстана.

В воскресенье, 8 октября, телеканал «Рада» сообщил, что на Украине за год были повреждены более 300 объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович заявил, что украинские власти не скрывают страха перед предстоящей зимой. По словам журналиста, из-за энергообеспечения холодный сезон будет тяжелее прошлого.