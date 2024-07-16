Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями в передвижениях

Посольство США выдало сотрудникам российских СМИ визы категории C2. Эта виза является транзитной, ее выдают людям, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Документ предполагает ограничение в передвижениях в 40 километров от центра Нью-Йорка.

Похожая ситуация с визами произошла в сентябре 2023 года, когда журналисты сопровождали Лаврова на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Тогда им также выдали визы типа С2.

Журналистам пула в январе выдали визы категории I - неиммиграционные для зарубежных журналистов с правом однократного въезда в страну. При этом такой тип документа не предполагает ограничений в перемещении.

Лавров прилетел в Нью-Йорк , где будет председательствовать на дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля.