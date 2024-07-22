Журналисты потребовали доказать, что Байден жив

«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете», - объяснил он свое предположение о смерти президента.

Ранее стало известно, что бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сыграла главную роль в решении Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах. Политик никогда публично не призывала его выйти из гонки, однако вне камер Пелоси беседовала с донорами Демпартии и конгрессменами, чтобы повлиять на их точку зрения.