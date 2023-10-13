Журналисты попали под обстрел израильских войск на юге Ливана
Группа журналистов попала под огонь израильских танков во время работы на юге Ливана. Об этом сообщил со ссылкой на своих сотрудников телеканал Al Jazeera.
В редакции заявили, что снаряд ударил в машину, где находилась их съемочная группа и другие журналисты.
«Среди раненых - репортер Al Jazeera Кармен Джухадар и оператор Эли Брахья» - указали в сообщении.
Авторы добавили, что на месте скончался один фотокорреспондент, еще один журналист получил ранения. По данным телеканала Al Manar , убитый работал фотокорреспондентом агентства Reuters.
Стрельба произошла на окраине ливанской деревни Альма аш-Шааб, куда израильская армия стянула войска для нейтрализации возможного удара группировки «Хезболла».