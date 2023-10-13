Журналисты попали под обстрел израильских войск на юге Ливана

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В редакции заявили, что снаряд ударил в машину, где находилась их съемочная группа и другие журналисты.

«Среди раненых - репортер Al Jazeera Кармен Джухадар и оператор Эли Брахья» - указали в сообщении.

Авторы добавили, что на месте скончался один фотокорреспондент, еще один журналист получил ранения. По данным телеканала Al Manar , убитый работал фотокорреспондентом агентства Reuters.

Стрельба произошла на окраине ливанской деревни Альма аш-Шааб, куда израильская армия стянула войска для нейтрализации возможного удара группировки «Хезболла».