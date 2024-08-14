«Судя по поразительным заявлениям со стороны ряда высокопоставленных чиновников, США смогут противостоять ядерным ударам совсем недолго», - отметили журналисты.

Авторы статьи описали такой сценарий, как «кошмарный» для США. Они отметили, что администрация Байдена на фоне этих опасений начала готовиться к расширению развернутых ядерных сил Америки. Очередной этап может стартовать в 2026 году, после окончания действия договора СНВ-III между США и Россией.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн ранее допустил, что США применят ядерное оружие на фоне критической ситуации на Украине. По его словам, у Штатов будет стоять выбор между сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности и унизительным поражением.