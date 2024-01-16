16 января 2024, 09:05

Журналисты объявили о триумфальной победе Дональда Трампа на праймериз в Айове

Unsplash
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Бизнесмен Дональд Трамп по результатам подсчета голосов занял первое место на праймериз партийных собраний Республиканской партии США в штате Айова. Телеканал CNN заявил, что он набрал около 52% голосов.

К 08:30 по московскому времени подсчитали около 94% голосов. За Дональда Трампа проголосовали чуть более 52% республиканцев в Айове. По оценкам телеканала, на национальном съезде республиканцев в июле он получит 20 из 40 делегатов от Айовы, губернатор Флориды Рон Десантис - восемь делегатов, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли - семь делегатов, инвестор Вивек Рамасвами - двух делегатов. Последний, узнав о результатах голосования, объявил о выходе из президентской гонки.

К таким же выводам пришел телеканал NBC. По его информации, Дональд Трамп набрал 51,1% голосов и победил на голосовании кокусов в Айове. Если перевес превысит 13% голосов, он побьет рекорд сенатора Боба Доула из Канзаса в 1996 году.

Телеканал Fox News сопоставил предварительные результаты голосования с собственными прогнозами и тоже пришел к выводу, что в Айове победит Дональд Трамп. Именно его поддержат христиане-евангелисты, которые составили значительную часть избирателей в этом штате. По подсчетам журналистов, бизнесмена выберут 59% однопартийцев.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон прокомментировал победу Дональда Трампа еще до объявления окончательных результатов голосования. Он выразил надежду на то, что это позволит объединить Республиканскую партию и победить на президентских выборах.

США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
16 января 2024, 09:50
Порт Антверпена не исключил сбоев в работе из-за кризиса в Красном море
Unsplash
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Сбои в работе порта Антверпена могут произойти из-за задержек прибытия судов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе морской гавани.

«Каких-то серьезных последствий на сегодня пока нет. Однако некоторые судоходные организации уже сообщали о возможных задержках судов на период от семи до 10 дней», - отметили в пресс-службе порта.

В руководстве порта уточнили, что больше других пострадали контейнеровозы.

«Остальные категории судов находятся в меньшей степени опасности. Однако расписание прибытия становится гораздо менее возможным, что рискует привести к неэффективности работы терминалов», - добавили представители порта.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что большая часть грузов в Красном море следует в Европу, а из-за вероятной блокады пути появятся новые транспортные затраты.

Глава МИД ФРГ Аннален Бербок отмечала, что ЕС начал переговоры по проведению операции в Красном море против хуситов.

Европа
16 января 2024, 09:27
США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю
Global Look Press
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Атаки иранских военных из Корпуса стражей исламской революции по городу Эрбилю в Ираке оказались безрассудными и неточными. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Эдриен Уотсон.

По ее словам, американские военные объекты и военнослужащие США в результате ударов не пострадали.

«Мы держим постоянный контакт с представителями руководства Ирака, а также должностными лицами в Курдистане», - сказала Уотсон.

Представитель Белого дома отметила, что США дадут свою оценку произошедшему.

«Мы полностью поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Ирака», - добавила она.

Ранее стало известно, что консульское представительство США в Эрбиле попало под ракетный обстрел со стороны Ирана, его целью стали базы антииранских группировок. Ответственность за атаку на себя взял Корпус стражей исламской революции (КСИР).

США Военные Иран Ирак
16 января 2024, 08:42
Перспективы создания нейтрального флота в Черном море поставили под сомнение
Pxhere
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В нейтральный военный флот в Черном море вряд ли смогут войти много стран. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Всемирный экономический форум представил доклад, в котором говорится о необходимости создания нейтральными государствами военно-оперативной группы в Черном море для сопровождения торговых судов с удобрением и зерном.

«Вряд ли [в него] войдет много стран - я не говорю за все страны - но никакой группы здесь не будет. Не будет здесь много стран, которые хотели бы участвовать в создании подобного союза», - отметил сенатор.

Он выразил сомнения насчет того, что найдется хоть одна «нейтральная страна», которая действительно вступит в подобную группу. Цеков предположил, что государства Черноморского бассейна, такие как Турция и Грузия, в подобной акции участвовать не будут. Также не вступят в эту группу страны, находящиеся далеко за пределами региона.

Среди причин сенатор назвал опасность в сопровождении грузов. На украинских минах уже подрывались гражданские суда, добавил он.

Сенатор Андрей Климов также отметил, что нейтральные страны не могут использовать флот в Черном море. Он напомнил, что военные корабли, не принадлежащие черноморским странам, не пройдут через Босфор. Турция всегда соблюдала этот договор, подчеркнул сенатор.

Черное море Турция Военные
16 января 2024, 08:26
Рамасвами вышел из президентской гонки в США
РИА «Новости»
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Предприниматель Вивек Рамасвами решил не участвовать в гонке за президентское кресло в США. Об этом он объявил в штабе в городе Де-Мойн (штат Айова). Также политик отметил, что намерен поддерживать на выборах Дональда Трампа, сообщило РИА «Новости».

«Я принял решение выйти из президентской гонки», - сказал Рамасвами, выступая в штабе.

По его словам, он уже звонил экс-лидеру Штатов Дональду Трампу и поздравил его с победой в борьбе за номинацию на фракционных собраниях Республиканской партии в Айове. В беседе Рамасвами также сообщил Трампу, что будет поддерживать его на выборах президента страны.

Трамп, по предварительным результатам голосования, вышел в лидеры среди претендентов в кандидаты на должность президента от республиканцев на первичных выборах в Айове после окончания подсчета почти в 50% округов.

На втором месте пока находится губернатор Флориды Рон Десантис, а на третьем - бывший постпред при ООН Никки Хейли.

Экс-лидер США уже успел заявить, что в случае победы на выборах намерен «запечатать» южную границу страны. Такое обещание он дал во время выступления перед сторонниками в Де-Мойне. По словам Трампа, уровень депортации из страны достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра.

США Выборы президента США

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