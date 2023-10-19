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Поставку, по словам журналистов, осуществили втайне. Если предыдущие отправки широко анонсировали, то о передаче всего от 12 до 20 ракет с кассетными боеприпасами сообщили после того, как украинский спецназ применил их на поле боя. В Белом доме заявили, что Вооруженные силы Украины получили ракеты малой дальности - 165 километров вместо 300 максимально возможных для ATACMS.

«Нерешительность может быть отчасти связана с дальностью полета ракет и опасениями, что Киев может использовать это оружие для удара вглубь территории России, что приведет в ярость Москву и приведет к эскалации конфликта», - объяснил автор статьи.

Вооруженные силы России смогут отразить атаки американскими ракетами ATACMS. Президент России Владимир Путин заявил об этом на пресс-конференции в Пекине.