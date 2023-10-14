Журналистов «Би-би-си» жестко задержали в Тель-Авиве

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«Одна из съемочных групп BBC Arabic была остановлена вчера вечером и подверглась нападению израильской полиции», - сообщил телеканал.

Израильская полиция остановила машину журналистов «Би-би-си» в Тель-Авиве. По данным телеканала, на автомобиле были обозначения прессы, кроме того, журналисты предъявили полицейским пресс-карты. Однако полицейские, угрожая оружием, вытащили репортеров из машины и стали досматривать. Когда один из них попытался снять происходящее на видео, сотрудник полиции выбил телефон из его рук.

В «Би-би-си» сообщили, что телеканал запросил разъяснения у израильской полиции по поводу этой ситуации.

Ранее стало известно, что на юге Ливана погиб видеограф Reuters Иссам Абдалла в результате обстрела со стороны Израиля. Еще три журналиста получили ранения.