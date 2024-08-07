07 августа 2024, 01:50

Журналистку на Играх лишили аккредитации, потому что она толкнула спортсмена

Freepik
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Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года лишил аккредитации журналистку из Швеции, потому что она врезалась в китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня, когда тот давал интервью. Об этом сообщило издание singtao.ca.

Видео с происшествием распространили в Сети. На кадрах видно, что, когда спортсмен перестал общаться с журналистами, взял инвентарь и начал уходить, в него врезалась женщина. Она не заметила игрока, потому что смотрела в камеру. Как отметили пользователи Сети, за столкновение она не извинилась.

После случившегося оргкомитет Игр решил отстранить журналистку.

Ранее румынский премьер Марчел Чолаку отказался от поездки на церемонию закрытия Олимпиады в Париже. Такое решение он принял в знак протеста из-за лишения гимнастки Аны-Марии Барбосы бронзовой медали в вольных упражнениях. По его словам, со спортсменкой обошлись абсолютно непорядочно.

Спортсмены Париж Швеция Журналистика Протесты Олимпиада в Париже — 2024
06 августа 2024, 22:01
Итальянские истребители перехватили неопознанные объекты в небе
Freepik
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ВС Италии обнаружили ряд неопознанных воздушных аппаратов, поэтому подняли истребители Eurofighter Typhoon над Балтикой. Об этом сообщило Минобороны государства на сайте.

«Итальянский контингент, дислоцированный на базе Шяуляй в Литве, фактически перехватил неопознанные самолеты в воздушном пространстве Балтии. Приказ о немедленном взлете поступил из Объединенного центра воздушных операций в Удеме в Германии», - заявили в ведомстве.

Другой информации о случившемся итальянское оборонное министерство не раскрыло.

Ранее на пляже в поселке Грин-Хэд в Австралии заметили неопознанный объект из металла. Это был двухметровый цилиндр, который заржавел в некоторых местах. Местное правительство признало его опасным для граждан и запретило к нему приближаться.

Германия Италия Истребители Австралия Литва Самолеты
06 августа 2024, 17:14
Страдающий от эмфиземы легких Линч отказался уходить на пенсию
pxhere.com
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Режиссер Дэвид Линч рассказал об улучшении самочувствия и отказался уходить на пенсию. Заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.

Линч поделился, что уже прошел несколько медицинских обследований после того, как ему поставили диагноз эмфизема легких.

«В целом я в отличной форме, за исключением эмфиземы. Я полон счастья и никогда не собираюсь уходить на пенсию», - отметил режиссер.

Он подтвердил, что его серьезное заболевание связано с многолетним курением, от которого он отказался более двух лет назад. Линч также добавил, что испытывает трудности с передвижением на большие расстояния из-за нехватки кислорода. По его словам, он вынужден оставаться дома, и даже простуда может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее Линч поделился подробностями своего диагноза, а также сообщил о возможности вернуться к работе в кино удаленно.

Болезни Кино
06 августа 2024, 16:37
«Чисто на еду присылают». У россиянок, избитых полицией в Анталье, закончились деньги
Unsplash
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Двух туристок из России избили полицейские в турецком аэропорту. Суд запретил им выезжать из страны, и уже два месяца они находятся в Анталье. Недавно у них закончились деньги, и ситуация стала бедственной. Одна из пострадавших, Юлия, дала комментарий 360.ru.

По ее словам, с них сняли все обвинения, кроме сопротивления властям, и переквалифицировали дело из уголовного в административное. Они ждут суда, но когда он состоится - никто не знает. По ее словам, они ходили в суд с адвокатом и консулом, но дело не движется.

Девушки живут в заброшенном доме и целые дни проводят на пляже, там же моются, а когда становится совсем жарко - уходят в торговый центр, где есть кондиционеры.

«Сегодня ровно два месяца, как мы здесь. Мы уже 300 тысяч отдали. У нас уже просто все. Нам уже никто ни прислать не может, ничего. Чисто на еду присылают, чтобы мы здесь вообще не умерли с голоду», - отметила Юлия.

Кроме того, она записала на видео условия, в которых живет с соотечественницей. В помещении нет ни мебели, ни отделки, а спят они прямо на полу.

Ранее пострадавшие россиянки рассказали , как турецкие полицейские их избили и заковали в наручники, не объясняя причину.

Турция Туризм Россия
06 августа 2024, 11:03
Участники беспорядков в Бангладеш ворвались на территорию тюрьмы и подожгли ее
pxhere.com
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Участники беспорядков в Бангладеш прорвались на территорию тюрьмы округа Шерпур на севере страны и подожгли ее, в результате чего 500 заключенных сбежали. Сообщило издание UNB.

По данным СМИ, вооруженная палками и другими предметами толпа устроила протест в день комендантского часа в понедельник. Позже они направились к тюрьме, где сломали ворота и подожгли несколько зданий.

«Примерно 500 заключенных смогли сбежать», - отметили журналисты.

Кроме того, участники беспорядков подожгли полицейский участок, офисы и магазины в городе.

В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в Дакке и переехали в более безопасное место. Согласно информации телеканала News18, Хасина подала в отставку и вылетела в индийский город Агартала.

Тюрьмы Беспорядки

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