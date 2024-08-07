Журналистку на Играх лишили аккредитации, потому что она толкнула спортсмена

Двух туристок из России избили полицейские в турецком аэропорту. Суд запретил им выезжать из страны, и уже два месяца они находятся в Анталье. Недавно у них закончились деньги, и ситуация стала бедственной. Одна из пострадавших, Юлия, дала комментарий 360.ru.

По ее словам, с них сняли все обвинения, кроме сопротивления властям, и переквалифицировали дело из уголовного в административное. Они ждут суда, но когда он состоится - никто не знает. По ее словам, они ходили в суд с адвокатом и консулом, но дело не движется.

Девушки живут в заброшенном доме и целые дни проводят на пляже, там же моются, а когда становится совсем жарко - уходят в торговый центр, где есть кондиционеры.

«Сегодня ровно два месяца, как мы здесь. Мы уже 300 тысяч отдали. У нас уже просто все. Нам уже никто ни прислать не может, ничего. Чисто на еду присылают, чтобы мы здесь вообще не умерли с голоду», - отметила Юлия.

Кроме того, она записала на видео условия, в которых живет с соотечественницей. В помещении нет ни мебели, ни отделки, а спят они прямо на полу.

Ранее пострадавшие россиянки рассказали , как турецкие полицейские их избили и заковали в наручники, не объясняя причину.