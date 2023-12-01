01 декабря 2023, 23:45

Журналистка Deutsche Welle обратилась к Лаврову по-русски после того, как он поставил ее на место

РИА «Новости»
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Журналистка издания Deutsche Welle* обратилась к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на русском языке в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел. Трансляцию мероприятия опубликовали на YouTube-канале Ministry of Foreign Affairs of Russia.

Женщина по-английски спросила у Лаврова, будет ли российская сторона выходить из ОБСЕ, однако исказила его слова, заявив, что дипломат якобы не верит в яркое будущее организации.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ», - ответил Лавров.

Потом министр добавил, что в Германии диктуют журналистам, что именно следует написать. На это женщина возразила уже на русском языке: «Это не правда, нам никто не говорит, что писать».

Ранее Лавров заявил, что Запад не возразил на представленные Россией аргументы. Так он высказался о целях и причинах гибридной войны западных государств против российской стороны. По словам дипломата, отсутствие возражений после предоставления подробных аргументов является трусостью.

* признано в России СМИ-иноагентом

Германия ОБСЕ Сергей Лавров Журналистика
02 декабря 2023, 00:40
Жители украинских сел отказались сносить памятники советским воинам
Unsplash
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Жители двух сел в Ивано-Франковской области Украины отказались сносить памятники советским воинам. Об этом сообщил директор областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук, чьи слова привело украинское издание «Страна.ua».

Речь идет о населенных пунктах Кинашев и Загорье-Кукольницкое. Местные жители провели собрание и высказались против демонтажа советских монументов.

«Жители сел говорят, что пусть стоят», - сказал Коретчук.

Он добавил, что после этого у него произошел «разрыв шаблонов». Директор музея выразил недоумение и задался вопросом, чего же тогда ожидать от восточных и южных регионов страны.

Сносить советские памятники на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой «декоммунизации». Ирландский журналист Чей Боуз высмеял такие действия. Он с иронией заявил, что сносом памятников украинские власти нанесли России «крупное поражение».

Памятники Украина
01 декабря 2023, 23:48
США с начала конфликта поставили Израилю десятки тысяч противобункерных бомб и снарядов
Unsplash
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США с начала конфликта на Ближнем Востоке поставили Израилю противобункерные бомбы, а также десятки тысяч других видов вооружений и артиллерийских снарядов. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

«США предоставили Израилю… противобункерные бомбы, а также десятки тысяч других видов вооружений и артиллерийских снарядов, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из Газы. <…> Поставки начались вскоре после нападения 7 октября», - сообщили в издании.

По данным источников газеты, поставки включают около 15 тысяч противобункерных бомб и 57 тысяч артиллерийских снарядов. В том числе американцы передали израильтянам 100 больших противобункерных бомб BLU-109. Ранее США не сообщали точные цифры отправленного в Израиль оружия.

Журналисты американской газеты The New York Times заявили, что Израиль не просто знал о готовящейся в октябре атаке бойцов ХАМАС на южные регионы, а располагал довольно точными данными об этом еще примерно год назад. План нападения назывался «Стена Иерихона».

США Израиль Оружие
01 декабря 2023, 23:42
Власти Эстонии пригрозили депортацией принявшим гражданство РФ
Unsplash
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Эстония ищет способ депортации из страны своих граждан, которые решили получить российское гражданство. Это подтвердила премьер-министр страны Кая Каллас, передала газета Postimees.

По ее словам, если человек хочет стать гражданином России, то готов вступить в российскую армию в рамках мобилизации и в случае необходимости участвовать в противостоянии с украинскими военными.

«Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», - заявила Каллас.

Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что Эстония установила дополнительные железобетонные ограждения на пограничном пункте в Нарве, чтобы подготовиться к закрытию границы с Россией. Бетонные пирамиды закончили строить 16 ноября. Так власти отреагировали на попытку 19 беженцев из Сирии и Сомали проникнуть на территорию государства через восточную границу страны.

Россия Эстония
01 декабря 2023, 22:56
«Санкции и изоляция». Служба ЕС ответила на слова Лаврова о трусости Борреля
РИА «Новости»
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Евросоюз и ОБСЕ до сих пор едины в позиции по осуждению России. Так во внешнеполитической службе ЕС прокомментировали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о трусости главы евродипломатии Жозепа Борреля из-за его быстрого отъезда с саммита в Скопье, передало РИА «Новости».

После раннего отъезда Борреля Лавров заявил, что такое поведение продемонстрировало страх перед «честным разговором с фактами на руках».

«Боррель предельно ясно заявил еще до встречи (в Скопье - прим. ред.), что <…> Россия нарушает <…> принципы ОБСЕ и международное право в целом, за это ей грозят международные санкции и изоляция», - заявили агентству во внешнеполитической службе Европейского Союза.

Также в ведомстве отметили, что встреча должна быть для Лаврова возможностью четко услышать позицию европейских участников насчет России. И затем передать в Кремле, что Евросоюз и ОБСЕ по-прежнему осуждают поведение российской стороны.

Ранее Лавров заявил, что западные страны собирались укрепить свои позиции и создать базы в Черном и Азовском морях на условиях Минских соглашений. Он отметил, что если представить карту, то это «неприемлемо ни при каких обстоятельствах».

ОБСЕ Сергей Лавров Россия Евросоюз

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