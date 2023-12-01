Журналистка Deutsche Welle обратилась к Лаврову по-русски после того, как он поставил ее на место

Женщина по-английски спросила у Лаврова, будет ли российская сторона выходить из ОБСЕ, однако исказила его слова, заявив, что дипломат якобы не верит в яркое будущее организации.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ», - ответил Лавров.

Потом министр добавил, что в Германии диктуют журналистам, что именно следует написать. На это женщина возразила уже на русском языке: «Это не правда, нам никто не говорит, что писать».

Ранее Лавров заявил, что Запад не возразил на представленные Россией аргументы. Так он высказался о целях и причинах гибридной войны западных государств против российской стороны. По словам дипломата, отсутствие возражений после предоставления подробных аргументов является трусостью.

* признано в России СМИ-иноагентом