Журналиста Такера Карлсона пригласили в Крым

Он пригласил журналиста в Крым, чтобы тот познакомился с местными жителями и больше узнал о развитии региона.

«У нас нет никаких секретов от политиков и журналистов, которые хотят увидеть своими глазами что происходило и что происходит в Крыму», - рассказал Гемпель.

Депутат добавил, что за последнее десятилетие полуостров посетили множество общественных деятелей и представителей прессы, в том числе и из стран Запада.

Ранее журналист Такер Карлсон приехал в Москву. Репортер отметил, что хочет пообщаться с россиянами. Карлсон также не стал отрицать слухи о возможном интервью с главой страны Владимиром Путиным. Автомобиль с американским журналистом 6 февраля заметили у здания администрации президента России.