06 февраля 2024, 10:27

Журналиста Такера Карлсона пригласили в Крым

piqsels
Читайте нас в: Google Новости

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель обратился к американскому журналисту Такеру Карлсону и предложил ему посетить полуостров. Об этом РИА «Новости» заявил сам парламентарий.

Он пригласил журналиста в Крым, чтобы тот познакомился с местными жителями и больше узнал о развитии региона.

«У нас нет никаких секретов от политиков и журналистов, которые хотят увидеть своими глазами что происходило и что происходит в Крыму», - рассказал Гемпель.

Депутат добавил, что за последнее десятилетие полуостров посетили множество общественных деятелей и представителей прессы, в том числе и из стран Запада.

Ранее журналист Такер Карлсон приехал в Москву. Репортер отметил, что хочет пообщаться с россиянами. Карлсон также не стал отрицать слухи о возможном интервью с главой страны Владимиром Путиным. Автомобиль с американским журналистом 6 февраля заметили у здания администрации президента России.

Крым Депутаты Запад Такер Карлсон
06 февраля 2024, 10:36
Хуситы атаковали торговое судно возле берегов Йемена
Читайте нас в: Google Новости
Представители шиитского движения «Ансар Аллах» атаковали торговое судно в 105 километрах к западу от йеменского порта Ходейда. Обошлось без пострадавших и серьезных повреждений, сообщило управление морских торговых операций Великобритании при королевских военно-морских силах.

«Корабль и экипаж продолжают следовать ранее обозначенному курсу», - передали в UKMTO.

Атака произошла в 57 морских милях к западу от Ходейды. Власти проводят расследование. Судам рекомендовали следовать с осторожностью, а обо всей подозрительной активности сообщать в UKMTO.

Ранее хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе. Группировка «Ансар Алл» запустила ракету по судну Lewis B. Puller в ответ на агрессию со стороны США и Великобритании против Йемена. До этого под атаку хуситов попал танкер трейдера Trafigura в Красном море.

США Великобритания Корабли Запад Йемен
06 февраля 2024, 09:11
Более 100 японцев попали в больницу из-за последствий снегопадов
Читайте нас в: Google Новости
Более 100 человек попали в больницы Токио из-за гололедицы после снегопадов и дождей на востоке Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В японской столице из-за непогоды пострадали как минимум 109 человек.

«Пострадавшие, доставленные в больницу к 10 часам утра, были в возрасте от 4 до 92 лет, и ни один из них не находился в опасном для жизни состоянии», - указали в агентстве.

От последствий снегопадов также пострадали жители соседних префектур: в Канагаве в медицинские учреждения обратились 39 человек, а в Сайтаме - 12. Из-за непогоды железнодорожники приостановили движение на линии Йокогама, а также на участке Тюо и Оме. Скоростные поезда курсировали между станциями Синагава и Одавара на пониженной скорости.

Ранее на Сахалине из-за циклона ввели режим ЧС. Из-за плохой видимости в регионе закрыли часть дорог, а местные жители стали распространять видеозаписи с огромными сугробами. Движение машин и рейсовых автобусов возобновили 29 января.

Больницы Япония Погода Снегопад
06 февраля 2024, 09:04
Кандидат в президенты США Хейли запросила защиту
Читайте нас в: Google Новости
Главная соперница предпринимателя Дональда Трампа в борьбе среди республиканцев за номинацию на выборах президента США Никки Хейли попросила защиту у Секретной службы из-за растущих в ее адрес угроз. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на политика.

Хейли подтвердила, что запросила защиту.

«[Угроз] было много. Но это не заставит меня перестать делать то, что я должна делать», - подчеркнула она.

Как отметило РИА «Новости» , о публичных случаях угроз в адрес Хейли мало что известно. Она столкнулась со «сваттингом» - ложными сообщениями о серьезных происшествиях по месту проживания. Причем подобные ситуации достаточно распространены в Соединенных Штатах. Недавно судья Артур Энгорон, который рассматривал гражданский иск против Трампа, получил угрозу о бомбе.

Американский политик-республиканец Вивек Рамасвами раскритиковал действия Никки Хейли. Он обвинил ее в попытках сорвать выдвижение Трампа на выборы президента США.

Главная соперница предпринимателя Дональда Трампа в борьбе среди республиканцев за номинацию на выборах президента США Никки Хейли попросила защиту у Секретной службы из-за растущих в ее адрес угроз. Об этом сообщила газета Wall Street Journal , ссылаясь на политика.

США Дональд Трамп Выборы президента США
06 февраля 2024, 08:33
Рост интереса к Севморпути заметили на фоне обострения в Красном море
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия заметила возросший интерес других стран к Северному морскому пути из-за обострения ситуации в Красном море. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

«Да, такой интерес мы видим», - подчеркнул он.

Ранее дипломат сообщал, что Северный морской путь в состоянии обеспечить судоходство кораблей, которые планируют перестроить свой маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Это возможно при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений российских регулирующих документов.

Соединенные Штаты и Великобритания в январе начали атаковать объекты хуситов. Власти стран называют удары ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

Йеменские хуситы в свою очередь атакуют проходящие через водоем торговые суда в знак поддержки Газы, жители которой уже несколько месяцев находятся под постоянными обстрелами со стороны израильской армии.

Корабли МИД РФ Северный морской путь

Новости по теме