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Он напомнил, что Ярослав Хунке стал участником внеочередного заседания парламента Канады, организованного к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Депутаты, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский лидер дважды вставали и аплодировали пожилому мужчине.

«После того как Зеленский, Трюдо и канадский парламент вчера два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны, я надеюсь, что люди поймут, почему мы все должны собраться вместе и поддержать героическую миссию президента Путина по денацификации Украины», - написал Хинкл.

Журналист подчеркнул, что представленный как «борец за независимость Украины во время Второй мировой войны» ветеран состоял в добровольческой дивизии СС «Галичина». Боевики оттуда прославились зверствами в отношении евреев, поляков и белорусов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала фарсом поведение канадских депутатов , устроивших овацию пособнику нацистов. Она подчеркнула, что ничем хорошим такое поведение для западных стран не закончится.

Между тем, спикер парламента общин Канады Энтони Рота назвал появление Хунке ошибкой и принес извинения за скандальный эпизод.

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