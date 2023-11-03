03 ноября 2023, 10:23

Журналист из США раскрыл истинное отношение Трампа к конфликту на Украине

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Экс-президент США Дональд Трамп настроен решительно против помощи Украине и ненавидит ситуацию вокруг конфликта. Об этом в своей книге «Устали побеждать» (Tired of Winning) написал американский журналист Джонатана Карл. Выдержку из издания, которое выйдет позднее в ноябре, представила газета The Washington Post.

Автор рассказал о беседе с бывшим ведущим канала Fox News Такером Карлсоном, который сообщил ему, что Дональд Трамп настроен против помощи ВСУ «более радикально, чем заявляет публично». Ведущий признался, что Трамп «ненавидит конфликт на Украине» больше всего на свете.

«[Трамп], наверное, единственный человек, который со мной в этом согласен», - считает Карлсон.

Ранее во время выступления в Техасе перед сторонниками Трамп отметил, что дела на Украине идут плохо, именно поэтому о ней практически перестали говорить. Кроме того, экс-лидер США не раз заявлял, что если бы он оставался президентом, конфликта удалось бы избежать.

США Дональд Трамп Украина
03 ноября 2023, 11:20
ЦАХАЛ вступил в ближний бой с боевиками в городе Газа
РИА «Новости»
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Армия Израиля вошла в город Газа и приступила к военной операции против боевиков ХАМАС. Пехоту и бронетехнику ЦАХАЛ поддерживают флот и авиация. Об этом сообщила газета The Hill.

Израильские войска атакуют инфраструктуру боевиков, а также их центры управления и огневые точки. Военные ликвидируют участников ХАМАС в ближнем бою, несмотря на сложность действий в условиях городской застройки.

«Преимущество у ЦАХАЛ и его солдат», - заявил представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

Он добавил, что в городе приступили к работе саперные части, которые нейтрализуют взрывные устройства, заложенные представителями ХАМАС.

Ранее участники палестинского движения предложили Израилю обменять пленных. Представитель палестинцев Гази Хамад призвал израильское руководство пойти на компромисс и заключить договор. По этому соглашению ХАМАС отпустит всех заложников, а Израиль - заключенных из государственных центров содержания.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 11:01
ХАМАС предложил Израилю «полный компромисс» по обмену пленными
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Движение ХАМАС предложило властям Израиля обменять всех заложников, в том числе военнослужащих, на заключенных. Представитель палестинцев Гази Хамад заявил в интервью телеканалу NBC News, что они готовы к «полному компромиссу».

Движение ХАМАС предложило властям Израиля обменять всех заложников, в том числе военнослужащих, на заключенных. Представитель палестинцев Гази Хамад заявил в интервью телеканалу NBC News , что они готовы к «полному компромиссу».

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <…> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу», - сказал он.

Гази Хамад призвал Израиль заключить соглашение. По нему ХАМАС отпустит всех заложников - как гражданских, так и военных ЦАХАЛ - в обмен на своих заключенных из центров содержания в еврейском государстве.

ХАМАС захватил заложников во время нападения на юг Израиля 7 октября. С тех пор СМИ неоднократно сообщали о переговорах по обмену пленными. Одним из условий называли выезд лидеров палестинского движения из сектора Газа. Обсуждения с участием США и Катара , по неподтвержденным данным, зашли в тупик.

Переговоры Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 ноября 2023, 10:28
Подсчитаны потери ЕС от антироссийских санкций
РИА «Новости»
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Общие потери Евросоюза от антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Общие потери Европейского союза от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно полтора триллиона долларов», - заявил дипломат в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

Он уточнил, что это «самые скромные подсчеты».

Накануне санкционный список расширили Соединенные Штаты. В него вошли почти 200 российских организаций и около 40 связанных с Россией физических лиц. В частности, санкции объявили против МГТУ имени Баумана , ФАУ «Роскапстрой», Научно-исследовательского центра кибернетики и автоматики, «Абсолют банка», «Русского стандарта». Из физических лиц в перечень конструктор беспилотников Александр Захаров, заместители главы Минпромторга Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных.

Санкции Евросоюз
03 ноября 2023, 09:58
Страны НАТО осознали, чем грозит закрытие Балтики для России
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Страны НАТО осознают, что никто не попадет в Балтику, если доступ к морю зароют для России. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на Веронском евразийском экономическом форуме. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что Балтика никогда не станет внутренним морем Североатлантического альянса. По его словам, такую идею используют только «легковесные политики».

«Те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», - сказал Грушко.

После утечки на газопроводе Balticconnector президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил странам НАТО закрыть Балтийское море для отечественного судоходства, если причастность России к ЧП подтвердится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на высказывание латвийского лидера. Он подчеркнул, что России не приемлет никаких угроз в свой адрес.

Россия НАТО Балтийское море

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