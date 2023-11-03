Журналист из США раскрыл истинное отношение Трампа к конфликту на Украине
Экс-президент США Дональд Трамп настроен решительно против помощи Украине и ненавидит ситуацию вокруг конфликта. Об этом в своей книге «Устали побеждать» (Tired of Winning) написал американский журналист Джонатана Карл. Выдержку из издания, которое выйдет позднее в ноябре, представила газета The Washington Post.
Автор рассказал о беседе с бывшим ведущим канала Fox News Такером Карлсоном, который сообщил ему, что Дональд Трамп настроен против помощи ВСУ «более радикально, чем заявляет публично». Ведущий признался, что Трамп «ненавидит конфликт на Украине» больше всего на свете.
«[Трамп], наверное, единственный человек, который со мной в этом согласен», - считает Карлсон.
Ранее во время выступления в Техасе перед сторонниками Трамп отметил, что дела на Украине идут плохо, именно поэтому о ней практически перестали говорить. Кроме того, экс-лидер США не раз заявлял, что если бы он оставался президентом, конфликта удалось бы избежать.