Журналист Херш заявил о планах Израиля атаковать Газу авиабомбами JDAM

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«Нынешнее планирование предполагает, что атака JDAM, если будет одобрена, случится уже в воскресенье или понедельник, с учетом эффективности принудительного изгнания из города Газы и юга, с немедленным последующим наземным вторжением», - написал Херш со ссылкой на источники.

Это, как добавил журналист, приведет к полному уничтожению Газы.

Ранее СМИ сообщили, что власти Ирана направили Израилю послание , в котором подчеркнули, что не хотят дальнейшего обострения конфликта между движением ХАМАС и еврейским государством. При этом в послании отмечалось, что если израильская военная операция в секторе Газа перейдет в наземное наступление, то Ирану придется вмешаться.